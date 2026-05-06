На Рівненщині спалахнула масштабна лісова пожежа: у деяких населених пунктах зникло світло. ФОТОрепортаж
У Рівненській області між селами Блажове та Більськ 6 травня сталася масштабна лісова пожежа.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
До ліквідації стихії залучені пожежні підрозділи лісової охорони та ДСНС, повідомив Рокитнівський селищний голова Григорій Таргонський. У коментарі "Суспільному" він зазначив, що ліквідації пожежі заважав сильний вітер.
Вогонь швидко поширювався і загрожував селам
За словами місцевої влади, пожежа була верховою, тобто вогонь рухався кронами дерев. Через сильні пориви вітру загасити її було складно, і полум’я почало наближатися до сусідніх сіл.
Поліція контролювала рух транспорту в районі пожежі та попереджала людей про небезпеку. Частина населених пунктів залишилася без струму через пошкодження ліній електропередач.
На Закарпатті також триває велика лісова пожежа
Водночас на Мукачівщині вже другу добу гасять іншу масштабну пожежу в лісі. Вогонь охопив значну територію гірського масиву.
До ліквідації залучені сотні рятувальників, техніка та авіація. Роботи ускладнюють складний рельєф і важкодоступні ділянки.
До гасіння долучаються також місцеві жителі та волонтери.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль