На Закарпатті розглядають версію про підпал лісу на замовлення росіян, - ОВА

На Закарпатті слідчі та рятувальні служби вивчають версію про організований підпал лісу у Воловці на замовлення росіян через завербованих місцевих жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповів начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

За його словами, розглядають можливість, що підпал могли здійснити особи, завербовані через месенджери.

"Ми бачили за останній місяць кілька таких випадків – серед них підліток із Чопського ліцею та жінка, яка отруїла військового в Ужгороді", – зазначив Білецький.

Посадовець пояснив, що займання виникло у важкодоступному районі з урвищами та вітровалами – далеко від туристичних маршрутів і населених пунктів.

"Туди треба йти спеціально, тому і виникла версія про підпал", – додав очільник ОВА.

Крім того, 6 травня зафіксовано схожий інцидент у Берегові, де загорілися цінні породи дерев. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Білецький підкреслив, що спроби ворога дестабілізувати регіон через вербування місцевих жителів, зокрема підлітків, є небезпечним трендом для Закарпаття.

