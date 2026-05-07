На Закарпатті розглядають версію про підпал лісу на замовлення росіян, - ОВА

На Закарпатті пожежу могли влаштувати завербовані росіянами місцеві жителі

На Закарпатті слідчі та рятувальні служби вивчають версію про організований підпал лісу у Воловці на замовлення росіян через завербованих місцевих жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповів начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

За його словами, розглядають можливість, що підпал могли здійснити особи, завербовані через месенджери.

"Ми бачили за останній місяць кілька таких випадків – серед них підліток із Чопського ліцею та жінка, яка отруїла військового в Ужгороді", – зазначив Білецький.

Посадовець пояснив, що займання виникло у важкодоступному районі з урвищами та вітровалами – далеко від туристичних маршрутів і населених пунктів.

"Туди треба йти спеціально, тому і виникла версія про підпал", – додав очільник ОВА.

Крім того, 6 травня зафіксовано схожий інцидент у Берегові, де загорілися цінні породи дерев. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Білецький підкреслив, що спроби ворога дестабілізувати регіон через вербування місцевих жителів, зокрема підлітків, є небезпечним трендом для Закарпаття.

Що передувало

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, для ліквідації лісової пожежі на Закарпатті планують залучити авіацію ДСНС.
  • У Мукачівському районі Закарпатської області триває масштабна лісова пожежа, яку станом на зараз не вдалося локалізувати.
А пару ешелонів до Угорщини не поїхало? Ну може за " повернуті кошти" Ощадбанку для рейтингу недонаполеона 🐱
07.05.2026 14:14 Відповісти
Цікаво , на якій мові ці місцеві розмовляють та на якій мові розмовляли їх батьки ?
07.05.2026 14:17 Відповісти
"дуже розумна" инна яка прозябае на Германщині: спеціально для альтернативно обдарованої повідомляю що "там" в горах люде розмовляють на українській. Може не такій як на Черкасщині, вінниччині чи Житомирщині але УКРАЇНСЬКОЮ!
07.05.2026 15:21 Відповісти
Та звісно ж на українській )). Прозябаєте шановний то ви , а я працюю за фахом і отримую за це гідну зарплату.
07.05.2026 17:30 Відповісти
мадам...тут таке(автор стримується щоб не висказатись у формі дойстойній цій...дописуваччці). Не знаю яким х.. падом ви опинились на германщині(суджу з вашого шидьдика) Але працювати за фахом на ішу країну,отримавши очевидно освіту в Україні і називати дописувача з країни яка вам дала осіту,що він прозябае... це така... така... скажім справа. P.S. До речі мадам у вас проблемии і з розумінням друкованого тексту. Ви незрозуміли мій сарказм щодо прозябання на германщині. Звертаю вашу увагу що це був САРКАЗМ!Не оргазм а САРКАЗМ!!!! Ви очевидно обмежена особа і мені більше нецікава.
07.05.2026 18:07 Відповісти
ну це безпечніше ніж підпалювати віськові пікапи, бо у лісі відеокамер нема, хіба що віверки можуть здать.
07.05.2026 14:18 Відповісти
Что нас может спасти от ревизии? От ревизии нас может спасти только кража підпал на замовлення росіян.
07.05.2026 14:18 Відповісти
 
 