У Зоні відчуження триває масштабна лісова пожежа: вогонь охопив понад 1100 га, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка вже охопила понад 1100 гектарів через вітер і суху погоду. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в умовах ускладненого доступу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву.
До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та інші служби.
За інформацією відомства, вогонь стрімко поширюється лісовим масивом та охоплює нові квартали, що ускладнює стабілізацію ситуації.
Окремі ділянки залишаються недоступними для рятувальників через ризик наявності вибухонебезпечних предметів, у зв'язку з чим проведення гасіння там тимчасово обмежене.
"Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню", – інформують в ДСНС.
Ліквідація пожежі
Проблема в наявності мін... І кацапських, і наших, вздовж кордону з БРСР...
Обстріляли і підпалили наші ліси та щей замінували, то зробітб це в них, щоб не повадно було. Вони ж іншого не розуміють, а нашу толерантність.і дотримання міжнародних норм навіть час війни вони не цінують, а зневажають.
І кврт мінних полів нема
Непокаране зло, творить ЗЛОЧИН!