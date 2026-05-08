У Зоні відчуження триває масштабна лісова пожежа: вогонь охопив понад 1100 га, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка вже охопила понад 1100 гектарів через вітер і суху погоду. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в умовах ускладненого доступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. 

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та інші служби.

За інформацією відомства, вогонь стрімко поширюється лісовим масивом та охоплює нові квартали, що ускладнює стабілізацію ситуації.

Окремі ділянки залишаються недоступними для рятувальників через ризик наявності вибухонебезпечних предметів, у зв'язку з чим проведення гасіння там тимчасово обмежене.

"Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню", – інформують в ДСНС.

Ліквідація пожежі

Пожежа у Чорнобильській зоні: вогонь швидко поширюється через вітер
пожежа (4446) зона відчуження (326) ДСНС (5331)
Хай вітер дме на білорусь. Амінь!!!
08.05.2026 08:42 Відповісти
08.05.2026 20:28 Відповісти
Коригувальників та підпалювачів, треба Панять і Прастіть!!??
08.05.2026 08:46 Відповісти
А до чого тут "коригувальники" та "підпалювачі"? Там "зона відчуження". Людей сторонніх, там майже немає... І горіло там, кожен рік, з 90-тих, кожної весни... Суха погода, молода трава ще не піднялася - достатньо іскри, чи "лінзи" від розбитої пляшки, під "потрібним" кутом...
Проблема в наявності мін... І кацапських, і наших, вздовж кордону з БРСР...
08.05.2026 09:24 Відповісти
А можна цейвогонь передати в росію? В них, що лісів не має?
Обстріляли і підпалили наші ліси та щей замінували, то зробітб це в них, щоб не повадно було. Вони ж іншого не розуміють, а нашу толерантність.і дотримання міжнародних норм навіть час війни вони не цінують, а зневажають.
08.05.2026 08:51 Відповісти
Мінували там усе вже після 22 наші . Кацапи так тікали що коли там було мінувати . Вони по п'яні і танки лишили між хат замасковані
І кврт мінних полів нема
08.05.2026 09:26 Відповісти
Одночасно в різних куточках України горить ліс? Співпадіння, чи робота кцапських спецслужб?
08.05.2026 09:46 Відповісти
Без участі підпалювача, ЛІС сам не горить!!!
Непокаране зло, творить ЗЛОЧИН!
08.05.2026 10:03 Відповісти
Почали лісівників по-тихеньку садити,вони почали знищувати докази вирізних незаконно лісів,методом "ліс був ,він просто згорів"
08.05.2026 14:17 Відповісти
 
 