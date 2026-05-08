В Зоне отчуждения продолжается масштабный лесной пожар: огонь охватил более 1100 га, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Зоне отчуждения в Киевской области продолжается масштабный лесной пожар, который из-за ветра и сухой погоды уже охватил более 1100 гектаров. Спасатели продолжают тушить пожар в условиях затрудненного доступа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива. 

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и другие службы.

По информации ведомства, огонь стремительно распространяется по лесному массиву и охватывает новые кварталы, что затрудняет стабилизацию ситуации.

Отдельные участки остаются недоступными для спасателей из-за риска наличия взрывоопасных предметов, в связи с чем проведение тушения там временно ограничено.

"Спасатели работают в усиленном режиме, осуществляя локализацию очагов возгорания и предотвращая дальнейшее распространение огня", – сообщают в ГСЧС.

Пожар в Чернобыльской зоне: огонь быстро распространяется из-за ветра
Хай вітер дме на білорусь. Амінь!!!
08.05.2026 08:42 Ответить
08.05.2026 20:28 Ответить
Коригувальників та підпалювачів, треба Панять і Прастіть!!??
08.05.2026 08:46 Ответить
А до чого тут "коригувальники" та "підпалювачі"? Там "зона відчуження". Людей сторонніх, там майже немає... І горіло там, кожен рік, з 90-тих, кожної весни... Суха погода, молода трава ще не піднялася - достатньо іскри, чи "лінзи" від розбитої пляшки, під "потрібним" кутом...
Проблема в наявності мін... І кацапських, і наших, вздовж кордону з БРСР...
08.05.2026 09:24 Ответить
А можна цейвогонь передати в росію? В них, що лісів не має?
Обстріляли і підпалили наші ліси та щей замінували, то зробітб це в них, щоб не повадно було. Вони ж іншого не розуміють, а нашу толерантність.і дотримання міжнародних норм навіть час війни вони не цінують, а зневажають.
08.05.2026 08:51 Ответить
Мінували там усе вже після 22 наші . Кацапи так тікали що коли там було мінувати . Вони по п'яні і танки лишили між хат замасковані
І кврт мінних полів нема
08.05.2026 09:26 Ответить
Одночасно в різних куточках України горить ліс? Співпадіння, чи робота кцапських спецслужб?
08.05.2026 09:46 Ответить
Без участі підпалювача, ЛІС сам не горить!!!
Непокаране зло, творить ЗЛОЧИН!
08.05.2026 10:03 Ответить
Почали лісівників по-тихеньку садити,вони почали знищувати докази вирізних незаконно лісів,методом "ліс був ,він просто згорів"
08.05.2026 14:17 Ответить
 
 