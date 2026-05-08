В Зоне отчуждения продолжается масштабный лесной пожар: огонь охватил более 1100 га, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Зоне отчуждения в Киевской области продолжается масштабный лесной пожар, который из-за ветра и сухой погоды уже охватил более 1100 гектаров. Спасатели продолжают тушить пожар в условиях затрудненного доступа.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и другие службы.

Отдельные участки остаются недоступными для спасателей из-за риска наличия взрывоопасных предметов, в связи с чем проведение тушения там временно ограничено.

"Спасатели работают в усиленном режиме, осуществляя локализацию очагов возгорания и предотвращая дальнейшее распространение огня", – сообщают в ГСЧС.

