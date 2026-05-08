В Зоне отчуждения продолжается масштабный лесной пожар: огонь охватил более 1100 га, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Зоне отчуждения в Киевской области продолжается масштабный лесной пожар, который из-за ветра и сухой погоды уже охватил более 1100 гектаров. Спасатели продолжают тушить пожар в условиях затрудненного доступа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива.
К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и другие службы.
По информации ведомства, огонь стремительно распространяется по лесному массиву и охватывает новые кварталы, что затрудняет стабилизацию ситуации.
Отдельные участки остаются недоступными для спасателей из-за риска наличия взрывоопасных предметов, в связи с чем проведение тушения там временно ограничено.
"Спасатели работают в усиленном режиме, осуществляя локализацию очагов возгорания и предотвращая дальнейшее распространение огня", – сообщают в ГСЧС.
Ликвидация пожара
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проблема в наявності мін... І кацапських, і наших, вздовж кордону з БРСР...
Обстріляли і підпалили наші ліси та щей замінували, то зробітб це в них, щоб не повадно було. Вони ж іншого не розуміють, а нашу толерантність.і дотримання міжнародних норм навіть час війни вони не цінують, а зневажають.
І кврт мінних полів нема
Непокаране зло, творить ЗЛОЧИН!