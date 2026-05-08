637 1
Ликвидирован масштабный лесной пожар на Закарпатье: огонь охватил более 65 га. ФОТО
На Закарпатье спасатели потушили пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Огонь охватил 65,2 га леса
По результатам обследования специалисты Карпатского лесного офиса установили, что огонь охватил площадь 65,2 га.
"В настоящее время ситуация полностью контролируется. Для мониторинга территории на месте остаются спасатели и лесоводы: работают 2 единицы техники и 7 специалистов ГСЧС и лесного хозяйства", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, для ликвидации лесного пожара на Закарпатье планируют задействовать авиацию ГСЧС.
- В Мукачевском районе Закарпатской области продолжается масштабный лесной пожар, который на данный момент не удалось локализовать.
- Также сообщалось, что на Закарпатье рассматривают версию о поджоге леса по заказу россиян.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Безкарність, призводить до ЗЛОЧИНІВ!