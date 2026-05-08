Ликвидирован масштабный лесной пожар на Закарпатье: огонь охватил более 65 га. ФОТО

На Закарпатье спасатели потушили пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По результатам обследования специалисты Карпатского лесного офиса установили, что огонь охватил площадь 65,2 га.

"В настоящее время ситуация полностью контролируется. Для мониторинга территории на месте остаются спасатели и лесоводы: работают 2 единицы техники и 7 специалистов ГСЧС и лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, для ликвидации лесного пожара на Закарпатье планируют задействовать авиацию ГСЧС.

В Мукачевском районе Закарпатской области продолжается масштабный лесной пожар, который на данный момент не удалось локализовать.

Также сообщалось, что на Закарпатье рассматривают версию о поджоге леса по заказу россиян.

