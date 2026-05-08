70 гектаров леса горели на Киевщине из-за российской диверсии, - ГП "Ліси України". ФОТО
В Шевченковском лесничестве Киевской области произошел масштабный пожар, который удалось локализовать только к вечеру после 13 часов непрерывной тушения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в филиале "Столичний лісовий офіс" ГП "Ліси України".
По данным предприятия, огонь охватил около 70 гектаров леса и быстро распространялся из-за сильного ветра.
Как тушили пожар
К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек– лесоводов, спасателей ГСЧС и военнослужащих Нацгвардии.
Основной задачей было не допустить распространения огня на села Михайловка и Тарасовщина, где проживают более 1500 человек.
Сообщается, что пожар подошел вплотную к местному кладбищу, однако его удалось спасти.
Наиболее сложной оставалась ситуация на самозалесенных участках, где из-за хаотичного движения пламени приходилось срочно прокладывать минерализованные полосы.
Что указывает на диверсию
После локализации пожара на одном из участков обнаружили FPV-дрон и взрывные устройства.
В "Ліси України" заявили, что версия об умышленном поджоге подтвердилась.
На диверсию также указывают одновременные возгорания в нескольких местах и выбор момента с сильным ветром для максимального распространения огня.
В предприятии подчеркнули, что лесоводы фактически спасали не только лес, но и жилые дома и жизни людей.
