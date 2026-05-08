70 гектаров леса горели на Киевщине из-за российской диверсии, - ГП "Ліси України". ФОТО

В Шевченковском лесничестве Киевской области произошел масштабный пожар, который удалось локализовать только к вечеру после 13 часов непрерывной тушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в филиале "Столичний лісовий офіс" ГП "Ліси України".

По данным предприятия, огонь охватил около 70 гектаров леса и быстро распространялся из-за сильного ветра.

Как тушили пожар

К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек– лесоводов, спасателей ГСЧС и военнослужащих Нацгвардии.

Основной задачей было не допустить распространения огня на села Михайловка и Тарасовщина, где проживают более 1500 человек.

Сообщается, что пожар подошел вплотную к местному кладбищу, однако его удалось спасти.

Наиболее сложной оставалась ситуация на самозалесенных участках, где из-за хаотичного движения пламени приходилось срочно прокладывать минерализованные полосы.

Что указывает на диверсию

После локализации пожара на одном из участков обнаружили FPV-дрон и взрывные устройства.

В "Ліси України" заявили, что версия об умышленном поджоге подтвердилась.







На диверсию также указывают одновременные возгорания в нескольких местах и выбор момента с сильным ветром для максимального распространения огня.

В предприятии подчеркнули, что лесоводы фактически спасали не только лес, но и жилые дома и жизни людей.

