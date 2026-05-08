70 гектаров леса горели на Киевщине из-за российской диверсии, - ГП "Ліси України". ФОТО

В Шевченковском лесничестве Киевской области произошел масштабный пожар, который удалось локализовать только к вечеру после 13 часов непрерывной тушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в филиале "Столичний лісовий офіс" ГП "Ліси України".

По данным предприятия, огонь охватил около 70 гектаров леса и быстро распространялся из-за сильного ветра.

Как тушили пожар

К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек– лесоводов, спасателей ГСЧС и военнослужащих Нацгвардии.

Основной задачей было не допустить распространения огня на села Михайловка и Тарасовщина, где проживают более 1500 человек.

Сообщается, что пожар подошел вплотную к местному кладбищу, однако его удалось спасти.

Наиболее сложной оставалась ситуация на самозалесенных участках, где из-за хаотичного движения пламени приходилось срочно прокладывать минерализованные полосы.

Что указывает на диверсию

После локализации пожара на одном из участков обнаружили FPV-дрон и взрывные устройства.

В "Ліси України" заявили, що версія об умышленном поджоге подтвердилась.
На диверсию также указывают одновременные возгорания в нескольких местах и выбор момента с сильным ветром для максимального распространения огня.

В предприятии подчеркнули, что лесоводы фактически спасали не только лес, но и жилые дома и жизни людей.

оце відкривається клондайк для керівництва лісів україни!!!
це ж скільки бабла можна наскирдувати, вже до наскирдованого......
тож голі карпати, без лісу, то все диверсія!!!!

ееххх....
несвоєчасно колян каклєта згорів!
08.05.2026 11:52 Ответить
Є добра приказка "Клин клином вибивають".Більша частина паРаші знаходиться в зоні лісостепу і лісів.Якщо недолюди недоімперії дозволяють собі таке то чому їхніми методами не можемо ми.
масква опоясана лісами,причому хвойними.Підсмажить щоб парад пройшов в умовах максимально приближених до бойових дій.есвео повинно проходити по плану По нашому плану!
08.05.2026 11:55 Ответить
Дійсно,невже кацапам неможливо устроїти лісопопелище,попустить відразу!
08.05.2026 12:17 Ответить
Тайга наш ! Випаліть її нах !
08.05.2026 12:25 Ответить
у тєлєграмних маладагвардєйцев диверсифікація діяльності - з релейних шаф та війькових пікапів перейшли на ліси, а восени будуть поля палити.
08.05.2026 13:48 Ответить
А ми ніхрена не палимо
08.05.2026 15:07 Ответить
А де зеркальна відповідь на таку диверсію?
08.05.2026 18:47 Ответить
 
 