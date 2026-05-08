Лесной пожар в зоне отчуждения: радиационная обстановка остается стабильной
Радиационная обстановка в Украине остается стабильной.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"По состоянию на 11:00 8 мая радиационная обстановка на территории Украины (в частности на севере Киевской области) остается стабильной", — говорится в сообщении.
Уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны.
"В случае появления противоречивой информации в публичном пространстве просим ориентироваться исключительно на официальные источники.
Ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается.
Будем оперативно информировать о радиационной ситуации в стране", — подытожили в МВД.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения в Киевской области продолжается масштабный лесной пожар, который уже охватил более 1100 гектаров из-за ветра и сухой погоды. Спасатели продолжают ликвидацию пожара в условиях затрудненного доступа.
🔥За добу площа пожежі збільшилась майже удвічі. За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тис. гектарів.
☝️Нагадаємо, пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку рф. Гасіння майже не можливе - техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається.
🔰Проте лісова охорона ДП «Ліси України» не дає вогню поширюватись на лісові масиви у глибини української території. (c)
