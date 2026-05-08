Лесной пожар в зоне отчуждения: радиационная обстановка остается стабильной

Радиационная обстановка в Украине остается стабильной.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11:00 8 мая радиационная обстановка на территории Украины (в частности на севере Киевской области) остается стабильной", — говорится в сообщении.

Уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны.

"В случае появления противоречивой информации в публичном пространстве просим ориентироваться исключительно на официальные источники.



Ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается.



Будем оперативно информировать о радиационной ситуации в стране", — подытожили в МВД.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения в Киевской области продолжается масштабный лесной пожар, который уже охватил более 1100 гектаров из-за ветра и сухой погоды. Спасатели продолжают ликвидацию пожара в условиях затрудненного доступа.

