Лесной пожар в зоне отчуждения: радиационная обстановка остается стабильной

Пожар в Чернобыльской зоне: что с уровнем радиации?

Радиационная обстановка в Украине остается стабильной.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"По состоянию на 11:00 8 мая радиационная обстановка на территории Украины (в частности на севере Киевской области) остается стабильной", — говорится в сообщении.

Уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны.

"В случае появления противоречивой информации в публичном пространстве просим ориентироваться исключительно на официальные источники.

Ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается.

Будем оперативно информировать о радиационной ситуации в стране", — подытожили в МВД.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения в Киевской области продолжается масштабный лесной пожар, который уже охватил более 1100 гектаров из-за ветра и сухой погоды. Спасатели продолжают ликвидацию пожара в условиях затрудненного доступа.

Колись я це чула у 1986 році
08.05.2026 11:23 Ответить
Підтримую. Я був ліквідотором аварії на ЧАЕС і бачив, як наші чергові по батальонах кожного дня в журналах записували зменшення рівня радіації, виконуючи вказівки зверху.
08.05.2026 11:29 Ответить
ніфіга, ти дрєвній!
08.05.2026 11:34 Ответить
Я досвідчена.
08.05.2026 11:39 Ответить
У Білорусі людей закликають одягати респіратори - все через дим від пожежі в Зоні відчуження ЧАЕС. Його зараз несе чітко на білоруські регіони (с)
08.05.2026 11:30 Ответить
а можна вітер повернути на Немиту ?
08.05.2026 11:34 Ответить
Величезна пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула у бік рф: росіяни потрапили у вогняну пастку, яку підготували для українського лісу

🔥За добу площа пожежі збільшилась майже удвічі. За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тис. гектарів.

☝️Нагадаємо, пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку рф. Гасіння майже не можливе - техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається.

🔰Проте лісова охорона ДП «Ліси України» не дає вогню поширюватись на лісові масиви у глибини української території. (c)
08.05.2026 11:40 Ответить
Щож. Може лука почне шевелити не вусами а мозоком, розуміючи що несе ця війна і йому.
08.05.2026 11:40 Ответить
❗️☢️ Радіаційна загроза для Білорусі. Людей закликають одягати респіратори - все через дим від пожежі в Зоні відчуження ЧАЕС. Його зараз несе чітко на білоруські регіони
08.05.2026 11:30 Ответить
як в старі добрі часи.
у квітні 86.
все гімно чорнобиля на бєлорасєянцев.
08.05.2026 11:33 Ответить
Эта проста празднік какой-та
08.05.2026 11:52 Ответить
08.05.2026 11:38 Ответить
після обіду вітер буде дути в Немиту
08.05.2026 11:39 Ответить
Величезна лісова пожежа у прикордонні Чернігівщини повернула в бік РФ
08.05.2026 11:52 Ответить
Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку РФ. Лісівники наголошують, що гасіння майже неможливе - техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається.
08.05.2026 11:54 Ответить
Якщо вітер на Лукашенкові плантації бульби то все стабільно
08.05.2026 12:46 Ответить
 
 