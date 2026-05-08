Лісова пожежа у зоні відчуження: радіаційна ситуація залишається стабільною
Радіаційна ситуація в Україні залишається стабільною.
Про це повідомила пресслужба МВС України, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація на території України (зокрема на півночі Київської області) залишається стабільною", - йдеться в повідомленні.
Рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.
"У разі появи суперечливої інформації в публічному просторі просимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела.
Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває.
Оперативно інформуватимемо про радіаційну ситуацію в державі", - підсумували в МВС.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що у зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка вже охопила понад 1100 гектарів через вітер і суху погоду. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в умовах ускладненого доступу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🔥За добу площа пожежі збільшилась майже удвічі. За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тис. гектарів.
☝️Нагадаємо, пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку рф. Гасіння майже не можливе - техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається.
🔰Проте лісова охорона ДП «Ліси України» не дає вогню поширюватись на лісові масиви у глибини української території. (c)
у квітні 86.
все гімно чорнобиля на бєлорасєянцев.