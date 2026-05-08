Лісова пожежа у зоні відчуження: радіаційна ситуація залишається стабільною

Пожежа у Чорнобильській зоні: що із рівнем радіації?

Радіаційна ситуація в Україні залишається стабільною.

Про це повідомила пресслужба МВС України, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація на території України (зокрема на півночі Київської області) залишається стабільною", - йдеться в повідомленні.

Рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.

"У разі появи суперечливої інформації в публічному просторі просимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела.

Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває.

Оперативно інформуватимемо про радіаційну ситуацію в державі", - підсумували в МВС.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка вже охопила понад 1100 гектарів через вітер і суху погоду. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в умовах ускладненого доступу.

Топ коментарі
Колись я це чула у 1986 році
показати весь коментар
08.05.2026 11:23 Відповісти
Підтримую. Я був ліквідотором аварії на ЧАЕС і бачив, як наші чергові по батальонах кожного дня в журналах записували зменшення рівня радіації, виконуючи вказівки зверху.
показати весь коментар
08.05.2026 11:29 Відповісти
ніфіга, ти дрєвній!
показати весь коментар
08.05.2026 11:34 Відповісти
Я досвідчена.
показати весь коментар
08.05.2026 11:39 Відповісти
У Білорусі людей закликають одягати респіратори - все через дим від пожежі в Зоні відчуження ЧАЕС. Його зараз несе чітко на білоруські регіони (с)
показати весь коментар
08.05.2026 11:30 Відповісти
а можна вітер повернути на Немиту ?
показати весь коментар
08.05.2026 11:34 Відповісти
Величезна пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула у бік рф: росіяни потрапили у вогняну пастку, яку підготували для українського лісу

🔥За добу площа пожежі збільшилась майже удвічі. За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тис. гектарів.

☝️Нагадаємо, пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку рф. Гасіння майже не можливе - техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається.

🔰Проте лісова охорона ДП «Ліси України» не дає вогню поширюватись на лісові масиви у глибини української території. (c)
показати весь коментар
08.05.2026 11:40 Відповісти
Щож. Може лука почне шевелити не вусами а мозоком, розуміючи що несе ця війна і йому.
показати весь коментар
08.05.2026 11:40 Відповісти
❗️☢️ Радіаційна загроза для Білорусі. Людей закликають одягати респіратори - все через дим від пожежі в Зоні відчуження ЧАЕС. Його зараз несе чітко на білоруські регіони
показати весь коментар
08.05.2026 11:30 Відповісти
як в старі добрі часи.
у квітні 86.
все гімно чорнобиля на бєлорасєянцев.
показати весь коментар
08.05.2026 11:33 Відповісти
Эта проста празднік какой-та
показати весь коментар
08.05.2026 11:52 Відповісти
після обіду вітер буде дути в Немиту
показати весь коментар
08.05.2026 11:39 Відповісти
Величезна лісова пожежа у прикордонні Чернігівщини повернула в бік РФ
показати весь коментар
08.05.2026 11:52 Відповісти
Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку РФ. Лісівники наголошують, що гасіння майже неможливе - техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається.
показати весь коментар
08.05.2026 11:54 Відповісти
Якщо вітер на Лукашенкові плантації бульби то все стабільно
показати весь коментар
08.05.2026 12:46 Відповісти
 
 