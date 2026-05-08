Лісова пожежа у зоні відчуження: радіаційна ситуація залишається стабільною

Радіаційна ситуація в Україні залишається стабільною.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

Подробиці

"Станом на 11:00 8 травня радіаційна ситуація на території України (зокрема на півночі Київської області) залишається стабільною", - йдеться в повідомленні.

Рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни.

"У разі появи суперечливої інформації в публічному просторі просимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела.



Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває.



Оперативно інформуватимемо про радіаційну ситуацію в державі", - підсумували в МВС.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка вже охопила понад 1100 гектарів через вітер і суху погоду. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в умовах ускладненого доступу.

