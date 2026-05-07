Майже 2500 гектарів лісу горить на межі із РФ у Чернігівській області через російські обстріли. ВIДЕО

Російські терористичні обстріли продовжують нищити екосистему північних регіонів України. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри масштабної лісової пожежі, що вирує безпосередньо на лінії кордону в Чернігівській області.

За попередніми даними, причиною займання стали масовані удари окупантів по прикордонних територіях. Через суху погоду та постійну загрозу повторних обстрілів локалізація вогню в цій зоні є вкрай складною. Вогонь охопив величезну територію - приблизно 2400–2500 гектарів лісових масивів.

на кордоні не повинно бути зєльонки, якщо що

раніше реба було вирубати геть !

07.05.2026 12:53 Відповісти
А нашим у відповідь захерачить кацапію дронами з напалмом слабо ?
07.05.2026 12:53 Відповісти
Ліси можуть горіти і в **********. От зараз трохи підсоне ...
07.05.2026 12:57 Відповісти
А ми не можемо перейти до тактики провокування масових пожарів на території параші?
07.05.2026 13:00 Відповісти
Ще минулого року писав,що у брянських лісах не сухо.
07.05.2026 13:21 Відповісти
Ветерок в Чернигове юго-западный и 4-7 м/сек, как раз в сторону козломордии.
07.05.2026 13:22 Відповісти
ну тогда пора возгорание в тайге устроить
07.05.2026 13:52 Відповісти
 
 