Майже 2500 гектарів лісу горить на межі із РФ у Чернігівській області через російські обстріли. ВIДЕО

Російські терористичні обстріли продовжують нищити екосистему північних регіонів України. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри масштабної лісової пожежі, що вирує безпосередньо на лінії кордону в Чернігівській області.

За попередніми даними, причиною займання стали масовані удари окупантів по прикордонних територіях. Через суху погоду та постійну загрозу повторних обстрілів локалізація вогню в цій зоні є вкрай складною. Вогонь охопив величезну територію - приблизно 2400–2500 гектарів лісових масивів.

