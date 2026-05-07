Почти 2500 гектаров леса горит на границе с РФ на Черниговщине из-за российских обстрелов. ВИДЕО

Российские террористические обстрелы продолжают разрушать экосистему северных регионов Украины. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры масштабного лесного пожара, бушующего непосредственно на линии границы в Черниговской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стали массированные удары оккупантов по приграничным территориям. Из-за сухой погоды и постоянной угрозы повторных обстрелов локализация огня в этой зоне является крайне сложной. Огонь охватил огромную территорию - примерно 2400–2500 гектаров лесных массивов.

