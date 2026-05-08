1 450 17

Лісова пожежа на Чернігівщині охопила 4,3 тисячі гектарів і розвернулась в бік Росії. ВIДЕО

На прикордонні Чернігівської області площа масштабної лісової пожежі за добу майже подвоїлася та сягнула близько 4,3 тисячі гектарів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у ДП "Ліси України".

У підприємстві зазначили, що пожежа виникла внаслідок масованих російських обстрілів.

Гасіння ускладнюють атаки дронів

За даними лісівників, техніка постійно перебуває під загрозою атак російських FPV-дронів.

Попри це, лісова охорона продовжує стримувати поширення вогню вглиб української території.

Для цього прокладають додаткові мінералізовані смуги та використовують нову техніку й обладнання.

Зокрема, дисковими боронами та плугами обробляють території між лісовими культурами, уздовж доріг і поблизу населених пунктів.

Вогонь змінив напрямок

У ДП "Ліси України" повідомили, що фронт пожежі повернув на північ і почав рухатися у бік російського кордону.

Завтра буде:" російські війська скориставшись димом від пожежі інфільтрувалися... ситуація важка але контрольована".
08.05.2026 14:39
Та вже починай сьогодні: "Зрада! Зрада! Зрада-а!!!"
08.05.2026 14:41
Це просто моє припущення, ніякої зради. Телемарафон не дасть збрехати 😸
08.05.2026 14:41
А мені й "припускать не треба" - я суджу по характеру твоїх коментарів... А там "зрадолюбство" "цвіте пишним цвітом"... Пищеться прямо з "насолодою"...
08.05.2026 14:46
Якщо не любов до Зеленського і його свити, що вішають локшину зрада. То що я можу вам сказати. Я вже колись писав для мене Україна не дорівнює президент. І мій допис був зроблений суто з тих новин що вже були про погоду на користь ворога.
08.05.2026 14:49
Ти анекдот про "любителя сосисок", чув?
Прийом у психіатра. Лікар питає пацієнта:
- Ви розумієте, чому Ви тут?
-Так, розмію... Тому що я дуже люблю сосиски...
- Ну... Так я теж дуже люблю сосиски...
- О-о... То ми - колеги! Ходімте, я покажу вам мою колекцію! Умене їх - ціла шафа!...
Я теж не прибічник Зеленського... Більш того - я прямо агітував проти нього, включаючи і форум "Цензора", ще до другого туру виборів, коли за це не "банили", але "трішки "недолюблювали"... І зараз я свої погляди не поміняв... Однак, я не вишукую негатив там, де його немає, і не "колупаюся" в ньому, насолоджуючись задоволенням від його запаху... А от ти саме цим і займаєшся...
08.05.2026 15:24
За кілька останніх років мені лише один раз тут трапився коментар, у якому хтось з відвідувачів сайту признався, що проголосував за голобородька, про що потім шкодував. Це було сміливо...
08.05.2026 15:37
У мене - та сама історія... Лише один чесно, до цих пір, признається в голосування за "Блазня". І теж, зараз, шкодує...
08.05.2026 15:45
Може я як ви кажете і розкулупую щоб побільше воняло 🐱. Та скажу одне, що вашу критику/зауваження візьму до уваги. Ви доречі один з небагатьох ( Ще Войцеховський тут є) , які нормально більш менш виважено пишете свої претензії, а не просто:" ги ги ти москаль, дурак ітд".
08.05.2026 15:40
По-іншому не можу... Це - професійне...
08.05.2026 15:43
А тебе навіщо це, або з дивана злізти буде треба.
08.05.2026 14:46
Не тебе, а тобі. 😸. Злізу з дивана не переживайте
08.05.2026 14:51
на пдрашку то добре, дивлячись скільки км залишилося.. вогонь їхній, то туди йому і дорога.. Щасти!!!
08.05.2026 14:40
Та зараз вітер "вихляє", куди-попало... Вчора, під вечір, дим дотягло аж до Чернігова, але, коли смеркало, вітер почав дуть не з півночі, а з заходу, і чад так до міста, і не добрався.
08.05.2026 14:44
Ну-у-у... Вони можуть превентивно випалити всі свої власні ліси, і тоді вогонь до них не піде...
08.05.2026 14:45
Хай палять, та починають з Сибіру
08.05.2026 14:47
Звідки прийшло туди й пішло.
08.05.2026 14:44
 
 