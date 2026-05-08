Лісова пожежа на Чернігівщині охопила 4,3 тисячі гектарів і розвернулась в бік Росії. ВIДЕО
На прикордонні Чернігівської області площа масштабної лісової пожежі за добу майже подвоїлася та сягнула близько 4,3 тисячі гектарів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у ДП "Ліси України".
У підприємстві зазначили, що пожежа виникла внаслідок масованих російських обстрілів.
Гасіння ускладнюють атаки дронів
За даними лісівників, техніка постійно перебуває під загрозою атак російських FPV-дронів.
Попри це, лісова охорона продовжує стримувати поширення вогню вглиб української території.
Для цього прокладають додаткові мінералізовані смуги та використовують нову техніку й обладнання.
Зокрема, дисковими боронами та плугами обробляють території між лісовими культурами, уздовж доріг і поблизу населених пунктів.
Вогонь змінив напрямок
У ДП "Ліси України" повідомили, що фронт пожежі повернув на північ і почав рухатися у бік російського кордону.
Я теж не прибічник Зеленського... Більш того - я прямо агітував проти нього, включаючи і форум "Цензора", ще до другого туру виборів, коли за це не "банили", але "трішки "недолюблювали"... І зараз я свої погляди не поміняв... Однак, я не вишукую негатив там, де його немає, і не "колупаюся" в ньому, насолоджуючись задоволенням від його запаху... А от ти саме цим і займаєшся...