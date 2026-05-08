Лісова пожежа на Чернігівщині охопила 4,3 тисячі гектарів і розвернулась в бік Росії. ВIДЕО

На прикордонні Чернігівської області площа масштабної лісової пожежі за добу майже подвоїлася та сягнула близько 4,3 тисячі гектарів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у ДП "Ліси України".

У підприємстві зазначили, що пожежа виникла внаслідок масованих російських обстрілів.

Гасіння ускладнюють атаки дронів

За даними лісівників, техніка постійно перебуває під загрозою атак російських FPV-дронів.

Попри це, лісова охорона продовжує стримувати поширення вогню вглиб української території.

Для цього прокладають додаткові мінералізовані смуги та використовують нову техніку й обладнання.

Зокрема, дисковими боронами та плугами обробляють території між лісовими культурами, уздовж доріг і поблизу населених пунктів.

Вогонь змінив напрямок

У ДП "Ліси України" повідомили, що фронт пожежі повернув на північ і почав рухатися у бік російського кордону.

