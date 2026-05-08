Лесной пожар на Черниговщине охватил 4,3 тысячи гектаров и развернулся в сторону России. ВИДЕО
На границе Черниговской области площадь масштабного лесного пожара за сутки почти удвоилась и достигла около 4,3 тысячи гектаров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ГП "Ліси України".
В предприятии отметили, что пожар возник в результате массированных российских обстрелов.
Тушение затрудняют атаки дронов
По данным лесоводов, техника постоянно находится под угрозой атак российских FPV-дронов.
Несмотря на это, лесная охрана продолжает сдерживать распространение огня вглубь украинской территории.
Для этого прокладывают дополнительные минерализованные полосы и используют новую технику и оборудование.
В частности, дисковыми боронами и плугами обрабатывают территории между лесными насаждениями, вдоль дорог и вблизи населенных пунктов.
Огонь изменил направление
В ГП "Ліси України" сообщили, что фронт пожара повернул на север и начал двигаться в сторону российской границы.
