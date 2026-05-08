Лесники потушили пожар после падения обломков БПЛА на Херсонщине. ФОТО

В Херсонской области лесная охрана потушила пожар, возникший после падения обломков вражеского БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГП "Ліси України".

В Великоалександровском лесничестве филиала "Південний лісовий офіс" из-за обломков дрона произошло низовое возгорание.

Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться по лесной подстилке.

Тушение затрудняла заминированная территория

В ГП "Ліси України" отметили, что территория завалена взрывоопасными предметами, а любое возгорание может вызвать детонацию неразорвавшихся боеприпасов.

Несмотря на риски, лесная охрана оперативно добралась до очага пожара и локализовала огонь за 30 минут.

Для тушения использовались мобильные противопожарные модули.









Что помогло быстро локализовать огонь

В предприятии подчеркнули, что после присоединения к ГП "Ліси України" подразделения получили новые пожарные модули и специальное оборудование.

Благодаря этому удалось усилить реагирование на пожары в условиях военного положения и оперативно сдерживать распространение огня.

