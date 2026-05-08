Лісівники загасили пожежу після падіння уламків БПЛА на Херсонщині. ФОТО
На Херсонщині лісова охорона ліквідувала пожежу, яка виникла після падіння уламків ворожого БПЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДП "Ліси України".
У Великоолександрівському лісництві філії "Південний лісовий офіс" через уламки дрона сталося низове загоряння.
Через сильний вітер вогонь почав швидко поширюватися лісовою підстилкою.
Гасіння ускладнювала замінована територія
У ДП "Ліси України" зазначили, що територія засмічена вибухонебезпечними предметами, а будь-яке загоряння може спричинити детонацію нерозірваних боєприпасів.
Попри ризики, лісова охорона оперативно дісталася осередку пожежі та локалізувала вогонь за 30 хвилин.
Для гасіння використовували мобільні протипожежні модулі.
Що допомогло швидко локалізувати вогонь
У підприємстві наголосили, що після приєднання до ДП "Ліси України" підрозділи отримали нові пожежні модулі та спеціальне обладнання.
Завдяки цьому вдалося посилити реагування на пожежі в умовах воєнного стану та оперативно стримувати поширення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль