В Черниговской области готовят эвакуацию населения из-за масштабного пожара, - ОВА

в Черниговской области из-за обстрелов горит лес

На границе Черниговской области продолжается масштабный лесной пожар, который уже охватил более 4 тысяч гектаров. По данным местных властей, возгорание вызвано российскими ударами и атаками FPV-дронов с зажигательной смесью, а вражеские беспилотники мешают спасателям тушить огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Какова причина возгорания

"Причиной возгорания стали удары россиян. Участились случаи использования террористами FPV-дронов с зажигательной смесью. Более того — агрессор не позволяет потушить огонь — там постоянно висят их дроны", — отметил Чаус.

Корюковский район

В Корюковском районе совместно с руководителем района Павлом Мирошниченко, спасателями и лесниками скоординировали действия.

Масштаб пожара очень значительный. Все фиксируют камеры лесоводов. Да, сейчас огонь движется в сторону РФ и там есть очаги возгорания — даже погодные условия на нашей стороне. Но мы должны быть готовы к изменению направления ветра.

Прежде всего — безопасность людей. Смотрели, какие населенные пункты находятся в зоне риска. Огонь уже подобрался к домам на границе — там не было жителей. Нельзя допустить распространения на жилые дома.

Эвакуация людей

План Б — эвакуация людей. Пока местные жители не хотят уезжать. Этот вопрос — на контроль начальнику Корюковской РГА. В случае повышенной угрозы нужно успеть вывезти людей.

Лесная охрана прокладывает дополнительные минерализованные полосы. Вся необходимая техника в работе. При необходимости будут задействованы резервы. Средствами готовы помочь спасатели.

Россияне наносят удары

Глава Корюковского района Павел Мирошниченко сообщил, что фиксируются вражеские удары, когда работает техника лесоводов.

"Риск очень высок, и я благодарен людям, которые сейчас делают все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Спасибо местным властям, которые также много помогают", — добавил Чаус.

А країни яким Україна допомогала з гасінням пожеш ,не хочуть допомогти Україні???
08.05.2026 17:13 Ответить
Це ти про Росію? Бо незадовго до вторгнення в Крим, Ніжинський авіазагін загін МНС врятував від масштабних пожеж кілька областей РФ... Мої знайомі льотчики показували руки, "обвішані" годинниками, подарованими місцевими адміністраціями, за порятунок... (деякі, після вторгнення, попродавали ті годинники, витративши виручені гроші, на потреби боротьби з окупантами...
08.05.2026 17:53 Ответить
В парашастані є ліси ?
08.05.2026 17:41 Ответить
Є.
08.05.2026 22:12 Ответить
 
 