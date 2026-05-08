Радіаційний фон в Україні залишається в межах норми

Ліквідація масштабної пожежі у Чорнобильській зоні триває

Радіаційний стан: офіційна інформація станом на 17:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС,

"За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни", - ідеться в повідомленні.

Як наголосили в МВС, ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що у зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка вже охопила понад 1100 гектарів через вітер і суху погоду. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в умовах ускладненого доступу.

Я не знаю як хто, а я не вірю. Дехто повірив, що нападу не буде, а будуть шашлики. Як можна вірити тим, що тебе дурять 7 років? Як може бути все в нормі, коли вигоріла велика честина дерев і покриття грунту, що отримали високий радіоактивний фон? Навіть без "рудого лісу" там вистачає високої дози радіації (забруднення радіонуклідами, такими як цезій-137, стронцій 90 та плутоній, що осіли там внаслідок аварії).

08.05.2026 17:48 Відповісти
для радіації немає потреби вірити чи не вірити - є у відкритому доступі дані радіаційного моніторингу, за ними в Україні поки все в порядку, може тому що вітер переважно в сторону кацоорків та білоорків.
08.05.2026 21:12 Відповісти
Залякування триває. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Оманський зробить все можливе.
08.05.2026 17:50 Відповісти
Треба співставити тривалість події, напрямок вітру за цей час і ще трішечки дозиметричного контролю побутовим дозиметром.
І не тільки по гаммі.
08.05.2026 19:23 Відповісти
за даними радіаційного контролю, які є у відкритому доступі, радіаційний фон в зоні пожеж зріс на 10-15% відносно допожежного періоду, в абсолютних величинах найбільший приріст в районі Прип'яті. вітер зараз на північ та північний схід, тому по станціям радіаційного контролю в Україні практично не видно змін, але білорусам би треба напрягтися і запропонувати нам свою допомогу.
08.05.2026 21:09 Відповісти
 
 