Радіаційний фон в Україні залишається в межах норми
Радіаційний стан: офіційна інформація станом на 17:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС,
"За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни", - ідеться в повідомленні.
Як наголосили в МВС, ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка вже охопила понад 1100 гектарів через вітер і суху погоду. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в умовах ускладненого доступу.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І не тільки по гаммі.