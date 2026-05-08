Радіаційний фон в Україні залишається в межах норми

Радіаційний стан: офіційна інформація станом на 17:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС,

"За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни", - ідеться в повідомленні.

Як наголосили в МВС, ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка вже охопила понад 1100 гектарів через вітер і суху погоду. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в умовах ускладненого доступу.

