Радиационный фон в Украине остается в пределах нормы

Радиационная обстановка: официальная информация по состоянию на 17:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД,

"По данным, полученным от Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МВД, ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения в Киевской области продолжается масштабный лесной пожар, который уже охватил более 1100 гектаров из-за ветра и сухой погоды. Спасатели продолжают ликвидацию пожара в условиях затрудненного доступа.

