Радиационный фон в Украине остается в пределах нормы
Радиационная обстановка: официальная информация по состоянию на 17:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД,
"По данным, полученным от Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны", — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в МВД, ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения в Киевской области продолжается масштабный лесной пожар, который уже охватил более 1100 гектаров из-за ветра и сухой погоды. Спасатели продолжают ликвидацию пожара в условиях затрудненного доступа.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І не тільки по гаммі.