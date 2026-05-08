Радиационный фон в Украине остается в пределах нормы

Ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне продолжается

Радиационная обстановка: официальная информация по состоянию на 17:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"По данным, полученным от Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МВД, ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения в Киевской области продолжается масштабный лесной пожар, который уже охватил более 1100 гектаров из-за ветра и сухой погоды. Спасатели продолжают ликвидацию пожара в условиях затрудненного доступа.

Я не знаю як хто, а я не вірю. Дехто повірив, що нападу не буде, а будуть шашлики. Як можна вірити тим, що тебе дурять 7 років? Як може бути все в нормі, коли вигоріла велика честина дерев і покриття грунту, що отримали високий радіоактивний фон? Навіть без "рудого лісу" там вистачає високої дози радіації (забруднення радіонуклідами, такими як цезій-137, стронцій 90 та плутоній, що осіли там внаслідок аварії).

08.05.2026 17:48 Ответить
для радіації немає потреби вірити чи не вірити - є у відкритому доступі дані радіаційного моніторингу, за ними в Україні поки все в порядку, може тому що вітер переважно в сторону кацоорків та білоорків.
08.05.2026 21:12 Ответить
Залякування триває. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Оманський зробить все можливе.
08.05.2026 17:50 Ответить
Треба співставити тривалість події, напрямок вітру за цей час і ще трішечки дозиметричного контролю побутовим дозиметром.
І не тільки по гаммі.
08.05.2026 19:23 Ответить
за даними радіаційного контролю, які є у відкритому доступі, радіаційний фон в зоні пожеж зріс на 10-15% відносно допожежного періоду, в абсолютних величинах найбільший приріст в районі Прип'яті. вітер зараз на північ та північний схід, тому по станціям радіаційного контролю в Україні практично не видно змін, але білорусам би треба напрягтися і запропонувати нам свою допомогу.
08.05.2026 21:09 Ответить
 
 