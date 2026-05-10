В Чернобыльской зоне зафиксировали повышение уровня цезия в воздухе из-за пожара, но опасности для людей нет, - Госатом

В Чернобыльской зоне отчуждения из-за пожара в природных экосистемах зафиксировано повышение концентрации Cs-137 в воздухе вблизи очагов возгорания. Однако показатели не превышают предельно допустимых норм.

Об этом 9 мая сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования, информирует Цензор.НЕТ.

Оценка радиационной обстановки

По оперативным данным ГСП "ЭКОЦЕНТР", объемная активность (концентрация) радионуклида Cs-137 (цезия-137) в пробах приземного слоя атмосферного воздуха, отобранных 8 мая на расстоянии 30-150 метров от мест активного горения, достигала 680 мкБк/м3 (или 0,00068 Бк/м3), что объясняется значительным объемом древесины и другой растительности на площадях, прошедших огнем.

Отмечается, что измеренное значение превышает контрольные уровни, установленные для этих территорий, однако остается значительно ниже предельно допустимых Нормами радиационной безопасности Украины уровней, которые для Cs-137 в воздухе составляют 0,8 Бк/м3.

Других радионуклидов, характерных для спектра аварийного загрязнения зоны отчуждения, в частности, стронция, америция и плутония, в пробах приземного слоя атмосферного воздуха не обнаружено. Как пояснили в Госатомрегулировании, пожаром охвачены "относительно чистые" заповедные территории, которые выполняют барьерные функции и не содержат мест временной локализации радиоактивных отходов, образовавшихся в результате ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Также мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в настоящее время находится в пределах значений многолетних наблюдений на территории зоны отчуждения и в пределах фоновых колебаний на всей остальной территории Украины.

Превышения за пределами зоны отчуждения не ожидается

"По прогнозным оценкам экспертов ДНТЦ ЯРБ и результатам моделирования, превышения допустимых концентраций 137Csв атмосферном воздухе для населения за пределами Чернобыльской зоны отчуждения не ожидается", - заявили в ведомстве.

В результате длительного процесса горения и высокой температуры воздушные массы, содержащие продукты горения, поднимаются в высокие слои атмосферы и способны мигрировать на значительные расстояния.

"Поэтому в местах осаждения продуктов горения на поверхность земли с осадками или пылью может быть обнаружено кратковременное повышение концентрации объемной активности 137Cs. Впрочем, перенос уже присутствующих в экосистемах техногенных радионуклидов в результате пожаров, ураганов и т. п. не создает дополнительной радиоактивности, а является лишь фактором их перераспределения в объектах окружающей среды, что не создает дополнительных рисков, которые требовали бы применения мер вмешательства для радиационной защиты населения", - говорится в сообщении.

Пожар в зоне отчуждения

В субботу, 9 мая, в ГСЧС сообщали, что в зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара.

По состоянию на 17:00 огонь охватил 1200 га – распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.

К тушению пожара привлекли 374 человека, из них от ГСЧС – 253 спасателя.

