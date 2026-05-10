Майже 2250 гектарів землі вигоріли через пожежі в екосистемах України, - ДСНС

Пожежі в екосистемах: в Україні вогонь знищив майже 2250 гектарів землі

В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Це результат 1821 пожежі, що нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість", - сказано в повідомленні.

Масштаби займань за областями

Житомирська — 842.3 га; Чернігівська — 503.65 га; Київська — 201.47 га; Рівненська — 182.73 га; Закарпатська — 114.04 га; Дніпропетровська — 80.13 га; Волинська — 61.27 га; Харківська — 60.26 га; Вінницька — 41.69 га; Львівська — 40.08 га; Полтавська — 23.75 га; Черкаська — 17.64 га; Івано-Франківська — 13.42 га; Одеська — 13.23 га та інші регіони країни.

У ДСНС додали, що спалювання сухостою та сміття є нищенням природи та загрозою життю.

😢😢😢
10.05.2026 16:59 Відповісти
а кацапам палить все нах то не судьба.....
10.05.2026 18:16 Відповісти
Вовни мільярд дерев покриє всі втрати лісів.
10.05.2026 19:15 Відповісти
Спочатку лісокради та браконьєри в законі під назвою ДП "Ліси Україна", та ще одна контора "Державе агенство лісових ресурсів України", вкрали ліс, а потім, щоб замести сліди своїх злоченів, підпалили що лишилось.
Все ж луже просто та прозоро - вкрав, спалив, розділив!
11.05.2026 00:24 Відповісти
 
 