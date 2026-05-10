Майже 2250 гектарів землі вигоріли через пожежі в екосистемах України, - ДСНС

В Україні внаслідок пожеж в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Це результат 1821 пожежі, що нищать нашу природу. Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість", - сказано в повідомленні.

Масштаби займань за областями

Житомирська — 842.3 га; Чернігівська — 503.65 га; Київська — 201.47 га; Рівненська — 182.73 га; Закарпатська — 114.04 га; Дніпропетровська — 80.13 га; Волинська — 61.27 га; Харківська — 60.26 га; Вінницька — 41.69 га; Львівська — 40.08 га; Полтавська — 23.75 га; Черкаська — 17.64 га; Івано-Франківська — 13.42 га; Одеська — 13.23 га та інші регіони країни.

У ДСНС додали, що спалювання сухостою та сміття є нищенням природи та загрозою життю.