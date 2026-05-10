У Зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі на 1200 га. ФОТОрепортаж

У Зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Подробиці

Як зазначається, станом на 10:00 вогнем пройдено 1200 га - розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.

Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб, з них від ДСНС – 211 рятувальників. Ситуація повністю контрольована.













Пожежа в зоні відчуження

У суботу, 9 травня, в ДСНС повідомляли, що у зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі.

Станом на 17:00 вогнем пройдено 1200 га - розповсюдженню вогню сприяє посушлива погода та різкі пориви вітру.

До гасіння пожежі залучили 374 особи, з них від ДСНС – 253 рятувальників.

