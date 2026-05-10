В Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на 1200 га. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 10:00 огонь охватил 1200 га - распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.

Всего к тушению пожара привлечено 326 человек, из них от ГСЧС – 211 спасателей. Ситуация полностью контролируется.













Пожар в зоне отчуждения

В субботу, 9 мая, в ГСЧС сообщали, что в зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара.

По состоянию на 17:00 огонь охватил 1200 га – распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.

К тушению пожара привлекли 374 человека, из них от ГСЧС – 253 спасателя.

