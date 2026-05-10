РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4773 посетителя онлайн
Новости Фото Пожары в Украине
832 2

В Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на 1200 га. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Как отмечается, по состоянию на 10:00 огонь охватил 1200 га - распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.

Всего к тушению пожара привлечено 326 человек, из них от ГСЧС – 211 спасателей. Ситуация полностью контролируется.

пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле
пожар в Чернобыле

Читайте также: Радиационный фон в Украине остается в пределах нормы

Пожар в зоне отчуждения

В субботу, 9 мая, в ГСЧС сообщали, что в зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара.

По состоянию на 17:00 огонь охватил 1200 га – распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.

К тушению пожара привлекли 374 человека, из них от ГСЧС – 253 спасателя.

Читайте также: В Черниговской области готовят эвакуацию населения из-за масштабного пожара, - ОВА

Автор: 

Киевская область (4612) пожар (6007) Чернобыль (505) ГСЧС (5186)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
міндіч цукерман подзвонили кому треба?
9 мая вчора, без жодних проблем для *****, то можна видохнути?
показать весь комментарий
10.05.2026 10:39 Ответить
Росіяни підпалили і вони реально цю пожежу освітлюють у своїх ЗМІ. Чого ми це не робимо, міндіч його знає.
показать весь комментарий
10.05.2026 10:46 Ответить
 
 