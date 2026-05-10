В Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на 1200 га. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, по состоянию на 10:00 огонь охватил 1200 га - распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.
Всего к тушению пожара привлечено 326 человек, из них от ГСЧС – 211 спасателей. Ситуация полностью контролируется.
Пожар в зоне отчуждения
В субботу, 9 мая, в ГСЧС сообщали, что в зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара.
По состоянию на 17:00 огонь охватил 1200 га – распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.
К тушению пожара привлекли 374 человека, из них от ГСЧС – 253 спасателя.
9 мая вчора, без жодних проблем для *****, то можна видохнути?