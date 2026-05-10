Почти 2250 гектаров земли выгорели из-за пожаров в экосистемах Украины, - ГСЧС

В Украине в результате пожаров в экосистемах выгорело почти 2250 гектаров земли.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Это результат 1821 пожара, уничтожающих нашу природу. Пока страна борется за каждый метр, огонь уничтожает наш тыл из-за жары, обстрелов и человеческой халатности", - говорится в сообщении.

Масштабы возгораний по областям

Житомирская - 842,3 га; Черниговская - 503,65 га; Киевская - 201,47 га; Ривненская - 182,73 га; Закарпатская - 114,04 га; Днепропетровская - 80,13 га; Волынская - 61,27 га; Харьковская - 60,26 га; Винницкая - 41,69 га; Львовская - 40,08 га; Полтавская - 23,75 га; Черкасская - 17,64 га; Ивано-Франковская - 13,42 га; Одесская - 13,23 га и другие регионы страны.

В ГСЧС добавили, что сжигание сухостоя и мусора является уничтожением природы и угрозой жизни.