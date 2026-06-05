Нова шахрайська схема: Українці масово отримують фейкові рахунки за світло

У мережі фіксується нова хвиля кібершахрайства: громадяни масово отримують електронні листи та повідомлення в месенджерах із фальшивими рахунками за електроенергію, які нібито надсилаються від імені Міністерства енергетики України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

За даними ЦПД, йдеться про фішингову схему, мета якої ‒ змусити користувачів перейти за шкідливими посиланнями, викрасти персональні дані, отримати доступ до акаунтів у соцмережах та банківських рахунків.

У відомстві наголошують, що Міністерство енергетики ніколи не здійснювало і не здійснює розсилку будь-яких платіжних документів споживачам.

"Функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку", ‒ наголосили у ЦПД.

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Раніше в Україні було зафіксовано масштабну фішингову розсилку, яку зловмисники здійснюють від імені Державної податкової служби. У повідомленнях громадянам надсилали фейкову інформацію про нібито податковий борг із вимогою терміново сплатити його за посиланням.

Нагадаємо, 21 травня Національний банк повідомляв про виявлену шахрайську кампанію, у межах якої розсилалися електронні листи зі шкідливими вкладеннями, що імітували офіційні повідомлення регулятора.