Повідомлення про неіснуючі борги: Податкова попереджає про шахрайські листи нібито від її імені

В Україні зафіксовано масову фішингову розсилку, що здійснюється від імені Державної податкової служби (ДПС). Зловмисники розсилають електронні повідомлення з нібито інформацією про податковий борг і вимогою терміново сплатити його через вказане посилання.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Такі повідомлення не мають жодного відношення до Державної податкової служби України та є спробою шахрайства", ‒ наголосили у відомстві.

У подібних повідомленнях зазвичай зазначається:

  • "несплачений податковий борг";
  • заклик терміново перейти за посиланням для "перевірки деталей" або "сплати заборгованості";
  • використання логотипів або стилістики, схожої на офіційну символіку служби;
  • підроблені адреси відправника, що імітують офіційні домени.

У ДПС попередили, що перехід за такими посиланнями може спричинити завантаження шкідливого програмного забезпечення або викрадення конфіденційних даних.

Податкова рекомендує громадянам і бізнесу бути особливо уважними та дотримуватися базових правил кібергігієни:

  • не відкривати листи від невідомих чи підозрілих відправників;
  • не переходити за посиланнями у сумнівних повідомленнях;
  • не завантажувати вкладення з таких листів;
  • перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси служби;
  • у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів комунікації.

Нагадаємо, 21 травня Національний банк повідомив про виявлену шахрайську кампанію, під час якої розсилаються електронні листи зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційні повідомлення регулятора.

У цих листах отримувачів закликали перейти за посиланням і завантажити архів із нібито переліком документів. Насправді ж у файлі містили шкідливе програмне забезпечення, яке може надати віддалений доступ до комп’ютера користувача.

