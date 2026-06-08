РФ распространяет ложь об использовании радиационных материалов для строительства линии обороны на Киевщине и Сумщине

Российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы использовании ВСУ радиоактивных материалов при строительстве линии обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

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Фейк о радиоактивных материалах

В Центре противодействия дезинформации заявили, что информация об использовании материалов из Чернобыльской зоны отчуждения не соответствует действительности.

"Вражеская пропаганда распространила ложь о том, что ВСУ во время строительства линии обороны в Киевской и Сумской областях якобы используют радиоактивные материалы из Чернобыльской зоны отчуждения. Подобные заявления являются вымыслом", — отмечается в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что такие заявления не имеют никаких доказательств и основаны лишь на словах прокремлевского "эксперта", который ранее уже распространял фейки об Украине.

Также отмечается, что Украина соблюдает международное право и стандарты ядерной безопасности. Строительство укреплений ведется из сертифицированных материалов и в соответствии с техническими требованиями.

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Цель дезинформации и контекст

По информации Центра, подобные вбросы направлены на дискредитацию Украины в вопросах ядерной безопасности. В то же время они должны отвлечь внимание от действий России, которые представляют реальную угрозу.

Такие информационные атаки являются частью более широкой кампании вокруг ситуации на Запорожской АЭС. Ранее Россия пыталась безосновательно обвинить Украину в ударах по территории станции.

В ЦПД подчеркнули, что именно Россия систематически использует ядерный шантаж. В частности, об этом свидетельствует удар российского дрона по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

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