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Новости Фото РФ атаковала Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива
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Россия нанесла удар беспилотником "Герань-2" по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС, - СБУ. ФОТО

Следователи Службы безопасности Украины считают военным преступлением российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного возле ЧАЭС.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Военное преступление РФ

Как установила следственно-оперативная группа СБУ, вооруженные силы РФ нанесли этот удар беспилотным летательным аппаратом типа "Герань-2" в 02:05 7 июня. Отдельные элементы дрона уже найдены на месте поражения.

В результате взрыва были повреждены здание приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ. Также установлено, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по хранилищу отработанного ядерного топлива вблизи ЧАЭС. ФОТО

Удар РФ по ядерному хранилищу возле ЧАЭС — СБУ показала шахид
Удар РФ по ядерному хранилищу возле ЧАЭС — СБУ показала шахид
Удар РФ по ядерному хранилищу возле ЧАЭС — СБУ показала шахид
Удар РФ по ядерному хранилищу возле ЧАЭС — СБУ показала шахид

Что предшествовало?

  • Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
  • Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.
  • Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.
  • Также известно, что МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе по хранилищу ядерного топлива: Радиационный фон в норме, однозначно имеется "превышение заоблачной наглости РФ"

Автор: 

СБУ (20744) ЧАЭС (587) ядерное топливо (164) ядерная безопасность (555) военные преступления (1593)
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Топ комментарии
+7
Україна скликала Радбез ООН? Україна поставила питання про припинення відносин світовою спільнотою з терористами?
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07.06.2026 16:03 Ответить
+5
Викиньте те МАГАТЕ нафуй з України!
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07.06.2026 16:06 Ответить
+4
Пропоную перемістити запаси відпрацьованого палива в безпечніші місця для зберігання, анприклад, в закриті бункери з центрифугами для подальшого отримання червоного урану. Іран отримав вже 400 кг цього чарівного ізотопу. Тепер США не знають, що робоити з Іраном, а Трамп вже розхвалює Хомейні. Гадаю, що після отримання перших 100 кг Зеленського Трамп запросить до Білого Дому, а після отримання 500 кг буде писати йому листи кохання, як Кім Чен Іну. Ви не там шукаєте правди, хлопці
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07.06.2026 16:57 Ответить
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Яка Херня-2, якщо це "Шахед"?
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07.06.2026 15:54 Ответить
π*дари
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07.06.2026 15:56 Ответить
Україна скликала Радбез ООН? Україна поставила питання про припинення відносин світовою спільнотою з терористами?
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07.06.2026 16:03 Ответить
Викиньте те МАГАТЕ нафуй з України!
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07.06.2026 16:06 Ответить
А тут питання тільки в Магате, всі в ЄС засунули язик в сраку і лиш дивляться, як подешевше нафту у орків купити.
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07.06.2026 16:08 Ответить
Давайте тоді відверто ЄС купує не тільки собі,переробляє а потім з тієї російської нафти бензин йде на продаж Україні.А ви задавалися питанням чому країна яка має безліч сільськогосподарських ресурсів купує імпортний бензин?
Подивіться як інші країни долають паливний дефіцит "Індія запускає нове паливо з високим вмістом етанолу E85 (близько 85%), щоб знизити залежність від імпортної нафти та диверсифікувати енергоринок, повідомляє Bloomberg."
Те саме робить Бразилія, крім того цього року запрацювала перша електростанція з паливом на спирті.
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07.06.2026 16:17 Ответить
А в країнах ЄС, Індії, Бразилії теж йде повномаштабна війна? В Україні зараз є можливість запустити НПЗ?
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07.06.2026 16:22 Ответить
Звичайно ))))
Відмиють 5 лярдів на кожному, а потім одразу прилетить вумний шахед, який спалить товар разом зі звітністю та підраху'нками
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07.06.2026 17:53 Ответить
Радіологічна головна частина «Герань» (СРСР, 1953 рік)
Це історична розробка, яка була створена спеціально для балістичної ракети Р-2 під керівництвом Сергія Корольова. Боєголовку начиняли спеціальною рідкою радіоактивною сумішшю (це були відходи від реакторів, які мали високий рівень випромінювання). При підриві на висоті вона мала розпилюватися, створюючи «радіоактивний дощ».
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07.06.2026 16:19 Ответить
Пропоную перемістити запаси відпрацьованого палива в безпечніші місця для зберігання, анприклад, в закриті бункери з центрифугами для подальшого отримання червоного урану. Іран отримав вже 400 кг цього чарівного ізотопу. Тепер США не знають, що робоити з Іраном, а Трамп вже розхвалює Хомейні. Гадаю, що після отримання перших 100 кг Зеленського Трамп запросить до Білого Дому, а після отримання 500 кг буде писати йому листи кохання, як Кім Чен Іну. Ви не там шукаєте правди, хлопці
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07.06.2026 16:57 Ответить
а династію коли будувати?
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07.06.2026 17:06 Ответить
Черговий санітар записав в історію хвороби твою маячню. Завтра передасть твому лікарю
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07.06.2026 18:03 Ответить
Україні потрібна своя я зброя, щоб цей шантаж світу більше ніколи не повторювався
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07.06.2026 17:07 Ответить
 
 