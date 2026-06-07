Россия нанесла удар беспилотником "Герань-2" по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС, - СБУ. ФОТО
Следователи Службы безопасности Украины считают военным преступлением российский удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного возле ЧАЭС.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Военное преступление РФ
Как установила следственно-оперативная группа СБУ, вооруженные силы РФ нанесли этот удар беспилотным летательным аппаратом типа "Герань-2" в 02:05 7 июня. Отдельные элементы дрона уже найдены на месте поражения.
В результате взрыва были повреждены здание приема и перегрузки отработанного ядерного топлива и административный корпус МАГАТЭ. Также установлено, что удар не повлиял на производственный процесс хранилища.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Что предшествовало?
- Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
- Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.
- Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.
- Также известно, что МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС.
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