Зеленский об ударе по хранилищу ядерного топлива: Радиационный фон в норме, однозначно имеем дело с "невероятной наглостью РФ"

Российские оккупационные войска совершили очередной сознательный акт ядерного терроризма, нанеся удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Мир должен немедленно отреагировать на эту запредельную дерзость агрессора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своих социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава государства подчеркнул, что этот подлый удар по объекту чрезвычайно критической инфраструктуры был абсолютно целенаправленным шагом со стороны Кремля. Сейчас МИД Украины, Министерство энергетики и все профильные спецслужбы информируют международных партнеров о масштабах и деталях происшествия.

Текущая ситуация на объекте

"На данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой России", – заявил Зеленский.

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Недельная статистика ударов РФ

Этой ночью под удар российских оккупантов попали гражданские объекты в 13 областях Украины.

Всего в течение текущей недели Россия нанесла удары по мирным украинским городам:

88 ракет различных типов;

более 3250 ударных беспилотников;

около 1800 управляемых авиационных бомб (УАБ).

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Что предшествовало?

Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.

Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.

Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме, - "Энергоатом"