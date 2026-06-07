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Новости РФ атаковала Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива
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Зеленский об ударе по хранилищу ядерного топлива: Радиационный фон в норме, однозначно имеем дело с "невероятной наглостью РФ"

удар по ядерному хранилищу

Российские оккупационные войска совершили очередной сознательный акт ядерного терроризма, нанеся удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Мир должен немедленно отреагировать на эту запредельную дерзость агрессора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своих социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава государства подчеркнул, что этот подлый удар по объекту чрезвычайно критической инфраструктуры был абсолютно целенаправленным шагом со стороны Кремля. Сейчас МИД Украины, Министерство энергетики и все профильные спецслужбы информируют международных партнеров о масштабах и деталях происшествия.

Текущая ситуация на объекте

"На данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой России", – заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты, - Сибига о ударе РФ по хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне

Недельная статистика ударов РФ

Этой ночью под удар российских оккупантов попали гражданские объекты в 13 областях Украины.

Всего в течение текущей недели Россия нанесла удары по мирным украинским городам:

  • 88 ракет различных типов;

  • более 3250 ударных беспилотников;

  • около 1800 управляемых авиационных бомб (УАБ).

Читайте также: Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива: Это - беспрецедентная угроза

Что предшествовало?

  • Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
  • Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.
  • Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме, - "Энергоатом"

Автор: 

Зеленский Владимир (24428) ЧАЭС (587) ядерная безопасность (555)
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Топ комментарии
+8
180 млрд гривень виїхало за кордон в невідомому напрямку. В якогось Вови і його шобли зашкалює захмарна наглість.
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07.06.2026 12:04 Ответить
+3
У РФ нема наглості. В них просто від природи нема і ніколи не було стоперів. Якщо треба винищити під 0 10 млн черкесів - вони це зроблять і зробили. Треба обнулити якутів щоб забрати їх землі і копалини - спокійно.

Це їхня головна цивілізаційна перевага
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07.06.2026 12:01 Ответить
+3
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07.06.2026 12:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У РФ нема наглості. В них просто від природи нема і ніколи не було стоперів. Якщо треба винищити під 0 10 млн черкесів - вони це зроблять і зробили. Треба обнулити якутів щоб забрати їх землі і копалини - спокійно.

Це їхня головна цивілізаційна перевага
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07.06.2026 12:01 Ответить
Віце-прем'єр Патрушев попросив Путіна дозволити https://theins.ru/news/293428 онлайн-продаж вина.
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07.06.2026 12:16 Ответить
180 млрд гривень виїхало за кордон в невідомому напрямку. В якогось Вови і його шобли зашкалює захмарна наглість.
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07.06.2026 12:04 Ответить
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07.06.2026 12:04 Ответить
У Тель'а'Львів і Ужгород нема суцільних руїн, даки картинка! 🤬
Лише доведено катування в СП ( центрах соцпілтримки )
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07.06.2026 12:39 Ответить
Варто запросити в союзників супутникове відстеження руху того БПЛ тоді робити висновки. З 14 року москалі мають можливість завдати ракетами в тім числі Орєшніком удару по будь якій з АЕС
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07.06.2026 12:09 Ответить
То всьо туфта. Зарядись краще свіжою потужністью від листа Зе *****, бо дозвіл на проведення параду вже трішки протух.
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07.06.2026 12:43 Ответить
Допоки не знищать найкривавішого світового терориста путіна,злочина рашиська недодержава все робитиме щоб знищити Україну ,про це чітко зая'вили два рашиськи ідеологи "русского мира" дугін і малофеєв ,тому тільки знищення воєних злочинців ,ідеологів ,пропагандонів і колоборантів зупинить рашиську чуму.
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07.06.2026 12:18 Ответить
Вже найкривавішого одного аятолу знищили, вузько мислите шановний.
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07.06.2026 12:48 Ответить
Світу байдуже. А "нахабність" лікується тільки великою кількістю власної зброї у відповідь. Все інше - ні про що.
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07.06.2026 12:22 Ответить
А Каховська ГЕС, та інше????
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07.06.2026 12:37 Ответить
А хто він такий ?
Якись блогер чи телеведучій?
Самі погані новини та наркобрєд, пора міняти ведучого
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07.06.2026 12:38 Ответить
У одного персонажа з ефективними друзями, перевищення захмарного мародерства. І в цьому головна біда.
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07.06.2026 12:42 Ответить
У янелоха перевищення захмарного балабольства. Дай указ який забороняє кацапам стріляти.
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07.06.2026 13:13 Ответить
Навіть і не знав,що зеленський в нас ще "дозиметр"
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07.06.2026 13:17 Ответить
Що Зеля, все ще хочеш зустрітися і пагаваріть з терористом Ху'йлом? Це все результат твоїх і європейських заяв. Ху'йло вже усвоїло що чим більші теракти воно проводить тим більше ви умоляєте його сісти за стіл перегаворів. Для початку ж потрібно почитати психологію серійних маніяків щоб знати як з ними боротися. Бо все що ви всі до сих пір робили це навпаки збуджували кремлівського маніяка і надихали його на нові звірства. Єдиний період коли у маніяка Ху'йла спочатку була істерика а потім він впав в депресію і мало не повісився це коли Зеля заборонив вести переговори з рашистами і Європа разом з Байденом повністю його ігнорили називавши вбивцею. Тоді Ху'йло вмовляв і давав великі гроші щоб хоча б хтось до нього приїхав поговорити. Нажаль після прихода Тромба це закінчилося і Ху'йло знову підбадьорився духом і почав своє криваве свято
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07.06.2026 13:22 Ответить
ТЕПЕР атомні станції підоросії - Балаковська АЕС (Саратовська обл.), Калінінська АЕС (Тверська обл.), Курська АЕС (Курська обл.), Ростовська АЕС (Ростовська обл.), Нововоронезька АЕС (Воронезька обл.), Смоленська АЕС (Смоленська обл.), Білоярська АЕС (Свердловська обл.), Ленінградська АЕС (м. Сосновий Бор) стають законними ВІЙСЬКОВИМИ ЦІЛЯМИ для ЗСУ...!!!

Лише варта нанести попереджувальний превентивний удар по цим АЕС, як увесь світ почує пропідороське скавчання до котрого приєднається ********** та уся гейропа зі своєю занепокоєність та схвильованістю...!!!
Може у цих глибоко схвильованих та занепокоєних, шось ПРОБУДИТЬСЯ у їхніх МАКІТРАХ...!!!
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07.06.2026 13:56 Ответить
вава тебе не мама родила - тебе зліпив якутський скульптор Міхаїл Боппосов , з відповідного матеріалу .
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07.06.2026 14:34 Ответить
 
 