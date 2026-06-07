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Новости РФ атаковала Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива
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Россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты, - Сибига об ударе РФ по хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне

удар по ядерному хранилищу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решительно осудил российский удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

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Последствия

Он напомнил, что в результате атаки было частично разрушено здание приема контейнеров и произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Радиационный фон остается в пределах нормы, пострадавших нет.

"Это не первый раз, когда Россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты. Российский ядерный шантаж и пренебрежение принципами ядерной безопасности являются системными, преднамеренными и неприемлемыми. Такие действия заслуживают решительного осуждения во всем мире и усиления давления на агрессора", - подчеркивает Сибига.

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Что предшествовало?

  • Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
  • Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.
  • Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.

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Автор: 

ЧАЭС (587) ядерная безопасность (555) Сибига Андрей (981)
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Ну и кто мешает нам тонко намекнуть ****, случайно ударив рядом с реакторами той-же Курской АЭС? Она в зоне досягаемости кучи средств.
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07.06.2026 11:52 Ответить
ВСЕ керівництво України до останнього або має паспорти РФ або родичів в РФ або і то і то і ще й етнічні рузкіе.

Їх ціль це геноцид Українського етносу і заміщення його індусами потім - ціль виконанна на 55%
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07.06.2026 12:02 Ответить
ТЕПЕР атомні станції підоросії - Балаковська АЕС (Саратовська обл.), Калінінська АЕС (Тверська обл.), Курська АЕС (Курська обл.), Ростовська АЕС (Ростовська обл.), Нововоронезька АЕС (Воронезька обл.), Смоленська АЕС (Смоленська обл.), Білоярська АЕС (Свердловська обл.), Ленінградська АЕС (м. Сосновий Бор) стають законними ВІЙСЬКОВИМИ ЦІЛЯМИ для ЗСУ...!!!

Лише варта нанести попереджувальний превентивний удар по цим АЕС, як увесь світ почує пропідороське скавчання до котрого приєднається ********** та уся гейропа зі своєю занепокоєність та схвильованістю...!!!
Може у цих глибоко схвильованих та занепокоєних БОВДУРІВ, шось і ПРОБУДИТЬСЯ у їхніх МАКІТРАХ...!!!
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07.06.2026 14:02 Ответить
 
 