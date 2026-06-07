Россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты, - Сибига об ударе РФ по хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решительно осудил российский удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
Последствия
Он напомнил, что в результате атаки было частично разрушено здание приема контейнеров и произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Радиационный фон остается в пределах нормы, пострадавших нет.
"Это не первый раз, когда Россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты. Российский ядерный шантаж и пренебрежение принципами ядерной безопасности являются системными, преднамеренными и неприемлемыми. Такие действия заслуживают решительного осуждения во всем мире и усиления давления на агрессора", - подчеркивает Сибига.
Что предшествовало?
- Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
- Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.
- Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.
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Їх ціль це геноцид Українського етносу і заміщення його індусами потім - ціль виконанна на 55%
Лише варта нанести попереджувальний превентивний удар по цим АЕС, як увесь світ почує пропідороське скавчання до котрого приєднається ********** та уся гейропа зі своєю занепокоєність та схвильованістю...!!!
Може у цих глибоко схвильованих та занепокоєних БОВДУРІВ, шось і ПРОБУДИТЬСЯ у їхніх МАКІТРАХ...!!!