Россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты, - Сибига об ударе РФ по хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига решительно осудил российский удар по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

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Последствия

Он напомнил, что в результате атаки было частично разрушено здание приема контейнеров и произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Радиационный фон остается в пределах нормы, пострадавших нет.

"Это не первый раз, когда Россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты. Российский ядерный шантаж и пренебрежение принципами ядерной безопасности являются системными, преднамеренными и неприемлемыми. Такие действия заслуживают решительного осуждения во всем мире и усиления давления на агрессора", - подчеркивает Сибига.

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Что предшествовало?

Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.

Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.

Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.

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