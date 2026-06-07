Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти, - Сибіга про удар РФ по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга рішуче засудив російський удар по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Наслідки
Він нагадав, що внаслідок атаки було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів та сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Радіаційний фон залишається в межах норми, постраждалих немає.
"Це не вперше Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти. Російський ядерний шантаж і нехтування принципами ядерної безпеки є системними, зумисними та неприйнятними. Такі дії заслуговують на рішуче засудження в усьому світі та посилення тиску на агресора", - наголошує Сибіга.
Що передувало?
- Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.
- Згодом Генштаб інформацію підтведив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.
- Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.
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Їх ціль це геноцид Українського етносу і заміщення його індусами потім - ціль виконанна на 55%