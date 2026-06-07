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Новини РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
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Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти, - Сибіга про удар РФ по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні

удар по ядерному сховищу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга рішуче засудив російський удар по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Наслідки

Він нагадав, що внаслідок атаки було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів та сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Радіаційний фон залишається в межах норми, постраждалих немає.

"Це не вперше Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти. Російський ядерний шантаж і нехтування принципами ядерної безпеки є системними, зумисними та неприйнятними. Такі дії заслуговують на рішуче засудження в усьому світі та посилення тиску на агресора", - наголошує Сибіга.

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Що передувало?

  • Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.
  • Згодом Генштаб інформацію підтведив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.
  • Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.

Також читайте: На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни, - МАГАТЕ

Автор: 

ЧАЕС (577) ядерна безпека (622) Сибіга Андрій (995)
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Ну и кто мешает нам тонко намекнуть ****, случайно ударив рядом с реакторами той-же Курской АЭС? Она в зоне досягаемости кучи средств.
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07.06.2026 11:52 Відповісти
ВСЕ керівництво України до останнього або має паспорти РФ або родичів в РФ або і то і то і ще й етнічні рузкіе.

Їх ціль це геноцид Українського етносу і заміщення його індусами потім - ціль виконанна на 55%
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07.06.2026 12:02 Відповісти
 
 