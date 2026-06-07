Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти, - Сибіга про удар РФ по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга рішуче засудив російський удар по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Наслідки

Він нагадав, що внаслідок атаки було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів та сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Радіаційний фон залишається в межах норми, постраждалих немає.

"Це не вперше Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти. Російський ядерний шантаж і нехтування принципами ядерної безпеки є системними, зумисними та неприйнятними. Такі дії заслуговують на рішуче засудження в усьому світі та посилення тиску на агресора", - наголошує Сибіга.

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Що передувало?

Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.

Згодом Генштаб інформацію підтведив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.

Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.

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