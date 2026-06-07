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Новини Ядерна безпека РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
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Російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі, - "Енергоатом"

7 червня 2026 року о 02:10 внаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

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Спалахнула пожежа на 40 кв. м 

Як зазначається, осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано.

Постраждалих серед персоналу немає.

сховище відпрацьованого ядерного палива

Також читайте: На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни, - МАГАТЕ

Радіаційний стан

Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", - йдеться у повідомленні.

АТ "НАЕК "Енергоатом" продовжує безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.

Також читайте: Атаки РФ на цивільну ядерну інфраструктуру України та ядерний шантаж загрожують мільйонам людей, - Сибіга

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Енергоатом (1741) ядерна безпека (622) дрони (8364)
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Топ коментарі
+7
Якщо воно так кацапам потрібно, то відправте їм його дронами на мацкву.
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07.06.2026 10:19 Відповісти
+7
Нет такого преступления, на которое не сможет пойти *****. После Каховской ГЭС пора бы уже это понять. Его могут остановить только абсолютно симметричные удары.
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07.06.2026 10:23 Відповісти
+6
МАГАТЕ висловило найглибше занепокоєння?
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07.06.2026 10:17 Відповісти
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МАГАТЕ висловило найглибше занепокоєння?
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07.06.2026 10:17 Відповісти
План інфооперації відсутній. Як можна очікувати план Павутина-2 по контамінації центральних органів влади і мас-медіа?
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07.06.2026 10:18 Відповісти
Якщо воно так кацапам потрібно, то відправте їм його дронами на мацкву.
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07.06.2026 10:19 Відповісти
МАГАТЕ висловило найглибше занепокоєння?
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07.06.2026 10:20 Відповісти
А шо на це скаже дружбан та повія ***** грося?
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07.06.2026 10:23 Відповісти
Нет такого преступления, на которое не сможет пойти *****. После Каховской ГЭС пора бы уже это понять. Его могут остановить только абсолютно симметричные удары.
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07.06.2026 10:23 Відповісти
******* по Курчатову. Там не далеко. Годі соплі жувати.
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07.06.2026 10:37 Відповісти
☢️ Кадри руйнувань на Чорнобильській АЕС - саме там русня атакувала сховище ядерного палива
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07.06.2026 10:37 Відповісти
Треба трохи вдарити трохи біля Курської та Ростовської АЕС. Може замисляться.
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07.06.2026 10:46 Відповісти
В Курсе 4 старых реактора вообще не имеют защитных сооружений. Достаточно одного "Лютого" чтобы вызвать локальный армагедец.
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07.06.2026 10:51 Відповісти
Не треба бити по реакторам. Треба руйнувати трансформатори. Тоді росіяни реактори самі зупинять.
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07.06.2026 10:54 Відповісти
Достаточно рядом, по турбинному залу например, чтобы обосрались по полной. И чтобы начали чухать пустую башку.
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07.06.2026 11:21 Відповісти
Курська аес це РБМК.Уран-графітовий реактор. Дуже зручно створює з природнього урану збройвий плутоній.Вона одноконтурна.Таким чином теплоносій з реактора подається у вигляді пари на турбіну.Так,що армагедець таки гарний буде.
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07.06.2026 11:51 Відповісти
Как-то мне в твиттере одно рашинское тело начало рассказывать что пора жахнуть ядеркой по Украине. После чего я ему рассказал про Курск, про возможный, абсолютно безпроблемный ответный удар по реакторам и предложил уже сейчас на всякий случай подыскивать себе пристанище где-нибудь за Уралом. После чего тело попустилось.
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07.06.2026 12:00 Відповісти
фламингами
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07.06.2026 10:51 Відповісти
рожевими
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07.06.2026 11:01 Відповісти
3000 в одну точку за раз жахнути!
Жахнути!! Весь світ в труху!
Літаки летять, будем всіх бамбіть !
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07.06.2026 12:21 Відповісти
Так ніби на росії немає сховищ і атомних станцій
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07.06.2026 11:12 Відповісти
 
 