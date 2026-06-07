Російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі, - "Енергоатом"
7 червня 2026 року о 02:10 внаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".
Спалахнула пожежа на 40 кв. м
Як зазначається, осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано.
Постраждалих серед персоналу немає.
Радіаційний стан
Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.
"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", - йдеться у повідомленні.
АТ "НАЕК "Енергоатом" продовжує безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жахнути!! Весь світ в труху!
Літаки летять, будем всіх бамбіть !