Российский БпЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме, - "Энергоатом"
7 июня 2026 года в 02:10 в результате попадания вражеского беспилотного летательного аппарата на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) было частично разрушено здание приемки контейнеров (отработанное ядерное топливо в нем не хранилось).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".
Вспыхнул пожар на площади 40 кв. м
Как отмечается, очаг возгорания площадью 40 кв. м оперативно локализован и полностью ликвидирован.
Пострадавших среди персонала нет.
Радиационная обстановка
Радиационная обстановка на площадке ЦХОЯО остается в пределах нормы.
"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", — говорится в сообщении.
АО "НАЭК "Энергоатом" продолжает непрерывный мониторинг ситуации и полноценно взаимодействует со всеми ответственными государственными службами.
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