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Новости Ядерная безопасность
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Российский БпЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме, - "Энергоатом"

7 июня 2026 года в 02:10 в результате попадания вражеского беспилотного летательного аппарата на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) было частично разрушено здание приемки контейнеров (отработанное ядерное топливо в нем не хранилось).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

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Вспыхнул пожар на площади 40 кв. м 

Как отмечается, очаг возгорания площадью 40 кв. м оперативно локализован и полностью ликвидирован.

Пострадавших среди персонала нет.

хранилище отработанного ядерного топлива

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Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на площадке ЦХОЯО остается в пределах нормы.

"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", — говорится в сообщении.

АО "НАЭК "Энергоатом" продолжает непрерывный мониторинг ситуации и полноценно взаимодействует со всеми ответственными государственными службами.

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Энергоатом (477) ядерная безопасность (549) дроны (7301)
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Топ комментарии
+5
Нет такого преступления, на которое не сможет пойти *****. После Каховской ГЭС пора бы уже это понять. Его могут остановить только абсолютно симметричные удары.
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07.06.2026 10:23 Ответить
+4
Якщо воно так кацапам потрібно, то відправте їм його дронами на мацкву.
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07.06.2026 10:19 Ответить
+3
******* по Курчатову. Там не далеко. Годі соплі жувати.
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07.06.2026 10:37 Ответить
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МАГАТЕ висловило найглибше занепокоєння?
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07.06.2026 10:17 Ответить
План інфооперації відсутній. Як можна очікувати план Павутина-2 по контамінації центральних органів влади і мас-медіа?
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07.06.2026 10:18 Ответить
Якщо воно так кацапам потрібно, то відправте їм його дронами на мацкву.
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07.06.2026 10:19 Ответить
МАГАТЕ висловило найглибше занепокоєння?
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07.06.2026 10:20 Ответить
А шо на це скаже дружбан та повія ***** грося?
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07.06.2026 10:23 Ответить
Нет такого преступления, на которое не сможет пойти *****. После Каховской ГЭС пора бы уже это понять. Его могут остановить только абсолютно симметричные удары.
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07.06.2026 10:23 Ответить
******* по Курчатову. Там не далеко. Годі соплі жувати.
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07.06.2026 10:37 Ответить
☢️ Кадри руйнувань на Чорнобильській АЕС - саме там русня атакувала сховище ядерного палива
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07.06.2026 10:37 Ответить
Треба трохи вдарити трохи біля Курської та Ростовської АЕС. Може замисляться.
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07.06.2026 10:46 Ответить
В Курсе 4 старых реактора вообще не имеют защитных сооружений. Достаточно одного "Лютого" чтобы вызвать локальный армагедец.
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07.06.2026 10:51 Ответить
Не треба бити по реакторам. Треба руйнувати трансформатори. Тоді росіяни реактори самі зупинять.
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07.06.2026 10:54 Ответить
Достаточно рядом, по турбинному залу например, чтобы обосрались по полной. И чтобы начали чухать пустую башку.
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07.06.2026 11:21 Ответить
фламингами
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07.06.2026 10:51 Ответить
рожевими
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07.06.2026 11:01 Ответить
Так ніби на росії немає сховищ і атомних станцій
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07.06.2026 11:12 Ответить
 
 