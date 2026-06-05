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Новини Засідання Радбезу ООН
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Радбез ООН збереться на екстрене засідання на прохання України через обстріли РФ

Радбез ООН скликає термінове засідання через черговий терор Рос

У понеділок, 8 червня, на прохання України Радбез ООН скличе екстрене засідання через останню масовану російську атаку.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Радбез ООН збереться на засідання

"Остання хвиля російських ударів є черговим нагадуванням про те, що Москва продовжує обирати ескалацію замість миру та терор замість дипломатії", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Сибіга додав, що постійний міжнародний тиск на Росію залишається важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та просування змістовної пропозиції президента Володимира Зеленського до РФ щодо припинення війни.

"Ми дякуємо нашим партнерам за їхню постійну підтримку та внесок у досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - сказано в заяві міністра.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили або подавили 198 безпілотників, зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Читайте також: Сибіга після Радбезу ООН: Очікуємо, що глобальна спільнота вживе рішучих дій

Автор: 

обстріл (34353) росія (70321) Радбез ООН (915) Сибіга Андрій (989)
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Усим пофуй
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05.06.2026 23:37 Відповісти
"Екстренне", через два-три дні. А можна і через тиждень...
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06.06.2026 00:17 Відповісти
оон, за всі роки війни в Україні, показала себе абсолютною,
ні на що неспроможною нікчемою.
а радбез оон - це не видалий з ооні вчясно апендицит.
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06.06.2026 00:36 Відповісти
достатньо кацапам чи там китайчятам в носі поколупатися
і весь той радбез оон радісно побіг попісяти, бо дуже довге засідання було....
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06.06.2026 00:44 Відповісти
 
 