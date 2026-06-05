Радбез ООН збереться на екстрене засідання на прохання України через обстріли РФ

У понеділок, 8 червня, на прохання України Радбез ООН скличе екстрене засідання через останню масовану російську атаку.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Радбез ООН збереться на засідання

"Остання хвиля російських ударів є черговим нагадуванням про те, що Москва продовжує обирати ескалацію замість миру та терор замість дипломатії", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Сибіга додав, що постійний міжнародний тиск на Росію залишається важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та просування змістовної пропозиції президента Володимира Зеленського до РФ щодо припинення війни.

"Ми дякуємо нашим партнерам за їхню постійну підтримку та внесок у досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - сказано в заяві міністра.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО збили або подавили 198 безпілотників, зафіксовано влучання на кількох локаціях.

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