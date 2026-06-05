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Новости Заседание Совбеза ООН
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СБ ООН соберется на экстренное заседание по просьбе Украины из-за обстрелов РФ

СБ ООН созывает экстренное заседание из-за очередного террора со стороны России

В понедельник, 8 июня, по просьбе Украины Совбез ООН созовет экстренное заседание в связи с последней массированной российской атакой.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

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СБ ООН соберется на заседание

"Последняя волна российских ударов является очередным напоминанием о том, что Москва продолжает выбирать эскалацию вместо мира и террор вместо дипломатии", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Сибига добавил, что постоянное международное давление на Россию остается важным для восстановления уважения к Уставу ООН и продвижения содержательного предложения президента Владимира Зеленского к РФ о прекращении войны.

"Мы благодарим наших партнеров за их постоянную поддержку и вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении министра.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Силы ПВО сбили или подавили 198 беспилотников, зафиксировано попадание в нескольких локациях.

Читайте также: Сибига после Совбеза ООН: Ожидаем, что мировое сообщество примет решительные меры

Автор: 

обстрел (33004) россия (97809) Совбез ООН (1156) Сибига Андрей (979)
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Усим пофуй
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05.06.2026 23:37 Ответить
"Екстренне", через два-три дні. А можна і через тиждень...
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06.06.2026 00:17 Ответить
 
 