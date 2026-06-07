Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива: Це - безпрецедентна загроза
Сьогодні Росія завдала удару БпЛА по одній з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Наслідки
Як зазначається, внаслідок влучання відбулося часткове руйнування зазначеної будівлі та займання, яке наразі ліквідовано. Постраждалих немає. Радіаційний фон на промисловому майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.
"Проте сам факт удару по об’єкту інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом є безпрецедентною загрозою ядерній та радіаційній безпеці. Такі дії створюють ризики пошкодження критично важливих систем, від яких залежить безпечне зберігання ядерних матеріалів, та є грубим порушенням міжнародного права, принципів ядерної безпеки та основоположних принципів МАГАТЕ", - наголошують у Міненерго.
Заклик до МАГАТЕ
Міністерство енергетики України закликає Міжнародне агентство з атомної енергії невідкладно відреагувати на черговий факт російського ядерного терору, направити відповідну місію для фіксації наслідків атаки та надати міжнародну оцінку діям Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але це не гарантовано - бо багато роботи по рос.військових злочинцях, олігархах та пропагандистах...
Окремих йолопів навіть такі факти не зупиняють.
Мабуть вони бажають економити на електроенергії, щоб приїхавши з Зони відчудження самім світитись вночі замість лампочки.