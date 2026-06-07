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Новини Ядерна безпека РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
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Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива: Це - безпрецедентна загроза

удар по ядерному сховищу

Сьогодні Росія завдала удару БпЛА по одній з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Наслідки

Як зазначається, внаслідок влучання відбулося часткове руйнування зазначеної будівлі та займання, яке наразі ліквідовано. Постраждалих немає. Радіаційний фон на промисловому майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

"Проте сам факт удару по об’єкту інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом є безпрецедентною загрозою ядерній та радіаційній безпеці. Такі дії створюють ризики пошкодження критично важливих систем, від яких залежить безпечне зберігання ядерних матеріалів, та є грубим порушенням міжнародного права, принципів ядерної безпеки та основоположних принципів МАГАТЕ", - наголошують у Міненерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км, - Генштаб. ФОТО

Заклик до МАГАТЕ

Міністерство енергетики України закликає Міжнародне агентство з атомної енергії невідкладно відреагувати на черговий факт російського ядерного терору, направити відповідну місію для фіксації наслідків атаки та надати міжнародну оцінку діям Росії.

Також читайте: Російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі, - "Енергоатом"

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*********** дружбан виразить занепокоєння, все...
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07.06.2026 11:20 Відповісти
Для того щоб на таке "реагувати" МАГАТЕ, для початку, необхідно позбутися всіх кацапів у себе на посадах ... але тоді воно просто припине своє існування 🤔
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07.06.2026 11:28 Відповісти
А у відповідь по рашц вдарити і- ні? Можливо тоді занепокоятьця і *****, і магате, і оон?
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07.06.2026 11:32 Відповісти
Вибух на ЧАЕС був запланований з метою залякати Захід "атомним апокаліпсисом" і таким чином збільшити продаж газу та нафти в Європу. Спершу планували підірвати під Ленінградом, але місцеві атомники навідріз відмовились виконувати цей "експеримент". А українські фахівці "чєго ізволітє?" і "ради стараться". В результаті Європейські країни стали відмовлятися від ядерної енергетики і стали закупати російські вуглеводні, але СРСР це вже не врятувало. Паралельно з відмовою від атомної енергетики поступово почали рости ціни на газ та нафту і коли ***** прийшло до влади доходи *****стану стали стрімко зростати... Навіщо вони зараз атакують конфайнмент не зрозуміло. В випадку витоку радіації знову найбільше постраждає Білорусь. Але кацапи дивні і ******* стріляти собі в ногу. Наприклад, підрив Каховської електростанції позбавив дебілів назавжди води в Крим, але вони раділи як діти від халявної цукерки...
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07.06.2026 11:36 Відповісти
Совєцькі фахівці! Не українські.
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07.06.2026 12:56 Відповісти
Після війни цю гнилу контору треба особливо перевірити, а може навіть закрити, бо толку з неї, як з ООН
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07.06.2026 11:44 Відповісти
Взагалі, було б по людські, щоб їм різали горлянки чи палили самокатами.. як про мафію "общак обєспокоєнних націй"...
Але це не гарантовано - бо багато роботи по рос.військових злочинцях, олігархах та пропагандистах...
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07.06.2026 12:55 Відповісти
Рашкоте заинтересуется только когда лупануть по руснявой. Тогда сразу взвоют
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07.06.2026 11:54 Відповісти
А як щодо підпільних "екскурсій" у Зону вдчудження та сталкерство?!
Окремих йолопів навіть такі факти не зупиняють.
Мабуть вони бажають економити на електроенергії, щоб приїхавши з Зони відчудження самім світитись вночі замість лампочки.
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07.06.2026 11:58 Відповісти
 
 