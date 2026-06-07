Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива: Це - безпрецедентна загроза

Сьогодні Росія завдала удару БпЛА по одній з будівель Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Наслідки

Як зазначається, внаслідок влучання відбулося часткове руйнування зазначеної будівлі та займання, яке наразі ліквідовано. Постраждалих немає. Радіаційний фон на промисловому майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

"Проте сам факт удару по об’єкту інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом є безпрецедентною загрозою ядерній та радіаційній безпеці. Такі дії створюють ризики пошкодження критично важливих систем, від яких залежить безпечне зберігання ядерних матеріалів, та є грубим порушенням міжнародного права, принципів ядерної безпеки та основоположних принципів МАГАТЕ", - наголошують у Міненерго.

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Заклик до МАГАТЕ

Міністерство енергетики України закликає Міжнародне агентство з атомної енергії невідкладно відреагувати на черговий факт російського ядерного терору, направити відповідну місію для фіксації наслідків атаки та надати міжнародну оцінку діям Росії.

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