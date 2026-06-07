Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива: Это — беспрецедентная угроза
Сегодня Россия нанесла удар беспилотным летательным аппаратом по одному из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Последствия
Как отмечается, в результате попадания произошло частичное разрушение указанного здания и возгорание, которое в настоящее время ликвидировано. Пострадавших нет. Радиационный фон на промышленной площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.
"Однако сам факт удара по объекту инфраструктуры обращения с отработанным ядерным топливом представляет собой беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности. Такие действия создают риски повреждения критически важных систем, от которых зависит безопасное хранение ядерных материалов, и являются грубым нарушением международного права, принципов ядерной безопасности и основополагающих принципов МАГАТЭ", — отмечают в Минэнерго.
Призыв к МАГАТЭ
Министерство энергетики Украины призывает Международное агентство по атомной энергии незамедлительно отреагировать на очередной факт российского ядерного террора, направить соответствующую миссию для фиксации последствий атаки и дать международную оценку действиям России.
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Окремих йолопів навіть такі факти не зупиняють.
Мабуть вони бажають економити на електроенергії, щоб приїхавши з Зони відчудження самім світитись вночі замість лампочки.