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Новости Ядерная безопасность РФ атаковала Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива
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Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива: Это — беспрецедентная угроза

удар по ядерному хранилищу

Сегодня Россия нанесла удар беспилотным летательным аппаратом по одному из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Последствия

Как отмечается, в результате попадания произошло частичное разрушение указанного здания и возгорание, которое в настоящее время ликвидировано. Пострадавших нет. Радиационный фон на промышленной площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.

"Однако сам факт удара по объекту инфраструктуры обращения с отработанным ядерным топливом представляет собой беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности. Такие действия создают риски повреждения критически важных систем, от которых зависит безопасное хранение ядерных материалов, и являются грубым нарушением международного права, принципов ядерной безопасности и основополагающих принципов МАГАТЭ", — отмечают в Минэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС - 15 км, - Генштаб. ФОТО

Призыв к МАГАТЭ

Министерство энергетики Украины призывает Международное агентство по атомной энергии незамедлительно отреагировать на очередной факт российского ядерного террора, направить соответствующую миссию для фиксации последствий атаки и дать международную оценку действиям России.

Читайте также: Российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме, — "Энергоатом"

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МАГАТЭ (507) ядерная безопасность (549) Минэнерго (595)
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*********** дружбан виразить занепокоєння, все...
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07.06.2026 11:20 Ответить
Для того щоб на таке "реагувати" МАГАТЕ, для початку, необхідно позбутися всіх кацапів у себе на посадах ... але тоді воно просто припине своє існування 🤔
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07.06.2026 11:28 Ответить
А у відповідь по рашц вдарити і- ні? Можливо тоді занепокоятьця і *****, і магате, і оон?
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07.06.2026 11:32 Ответить
Вибух на ЧАЕС був запланований з метою залякати Захід "атомним апокаліпсисом" і таким чином збільшити продаж газу та нафти в Європу. Спершу планували підірвати під Ленінградом, але місцеві атомники навідріз відмовились виконувати цей "експеримент". А українські фахівці "чєго ізволітє?" і "ради стараться". В результаті Європейські країни стали відмовлятися від ядерної енергетики і стали закупати російські вуглеводні, але СРСР це вже не врятувало. Паралельно з відмовою від атомної енергетики поступово почали рости ціни на газ та нафту і коли ***** прийшло до влади доходи *****стану стали стрімко зростати... Навіщо вони зараз атакують конфайнмент не зрозуміло. В випадку витоку радіації знову найбільше постраждає Білорусь. Але кацапи дивні і ******* стріляти собі в ногу. Наприклад, підрив Каховської електростанції позбавив дебілів назавжди води в Крим, але вони раділи як діти від халявної цукерки...
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07.06.2026 11:36 Ответить
Після війни цю гнилу контору треба особливо перевірити, а може навіть закрити, бо толку з неї, як з ООН
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07.06.2026 11:44 Ответить
Рашкоте заинтересуется только когда лупануть по руснявой. Тогда сразу взвоют
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07.06.2026 11:54 Ответить
А як щодо підпільних "екскурсій" у Зону вдчудження та сталкерство?!
Окремих йолопів навіть такі факти не зупиняють.
Мабуть вони бажають економити на електроенергії, щоб приїхавши з Зони відчудження самім світитись вночі замість лампочки.
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07.06.2026 11:58 Ответить
 
 