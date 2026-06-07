"Шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива на Киевщине. Расстояние до ЧАЭС - 15 км, - Генштаб. ФОТО

Российская Федерация продолжает грубо нарушать нормы международного права и создавать беспрецедентные угрозы ядерной и радиационной безопасности в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Как отмечается, в 02:10 7 июня 2026 года зафиксировано прямое попадание вражеского ударного БПЛА в здание приемки контейнеров Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива АО "НАЭК "Энергоатом" вблизи населенного пункта Буряковка Киевской области. Расстояние до ЧАЭС составляет около 15 км.





Указанный объект предназначен для долгосрочного безопасного хранения отработанного ядерного топлива из реакторов типа ВВЭР украинских атомных электростанций.

"В результате удара здание частично повреждено и возник пожар на площади около 40 квадратных метров", — отмечают в Генштабе.

Пожар был ликвидирован в течение часа силами и средствами пожарно-спасательного отряда, мобильной оперативной группы.

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По имеющейся информации, пострадавших нет.

Враг атаковал здание "шахедом"

На месте ликвидированного пожара обнаружены остатки БПЛА типа "Shahed". В настоящее время радиационный фон в пределах нормы, спасатели и все привлеченные службы продолжают мониторинг обстановки и выполняют задачи по назначению.

"Этот очередной акт ядерного терроризма является продолжением системной политики Российской Федерации, направленной на создание рисков для объектов атомной энергетики Украины и всей Европы.

В ходе полномасштабной агрессии российские войска неоднократно прокладывали маршруты полета крылатых ракет и ударных беспилотников непосредственно над ядерными объектами Украины. Такие действия создают недопустимые риски возникновения радиационных аварий с последствиями, которые могут выходить далеко за пределы Украины", — отмечают в Генштабе.

Отдельным примером безответственного поведения государства-агрессора стала атака в 2025 году на защитное укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Удар по объекту, обеспечивающему изоляцию радиоактивных материалов, в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение российского военно-политического руководства к международным нормам ядерной безопасности.

Также отмечается, что наибольшую угрозу по-прежнему представляет незаконная оккупация Запорожской атомной электростанции. Российские оккупационные войска продолжают использовать территорию и объекты станции в качестве военной базы, размещая там личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Фактически крупнейшая атомная электростанция Европы превращена Российской Федерацией в инструмент ядерного шантажа и прикрытие для своих военных действий.

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Вооруженные Силы Украины подчеркивают, что ответственность за все угрозы ядерной и радиационной безопасности, созданные в результате российской агрессии, полностью лежит на Российской Федерации. Международное сообщество должно дать надлежащую оценку этим преступным действиям и усилить давление на государство-агрессора с целью недопущения ядерной катастрофы в центре Европы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.