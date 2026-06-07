Зеленський про удар по сховищу ядерного палива: Радіаційний фон у нормі, однозначно є "перевищення захмарної наглості РФ"

Російські окупаційні війська здійснили черговий свідомий акт ядерного тероризму, вдаривши по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Світ має негайно відреагувати на цю захмарну зухвалість агресора.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Глава держави наголосив, що цей підлий удар по об’єкту надзвичайно критичної інфраструктури був абсолютно цілеспрямованим кроком з боку Кремля. Наразі МЗС України, Міністерство енергетики та всі профільні спецслужби інформують міжнародних партнерів про масштаб та деталі події.

Поточна ситуація на об'єкті

"Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти, - Сибіга про удар РФ по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні

Тижнева статистика ударів РФ

Цієї ночі під удар російських окупантів потрапили цивільні об’єкти у 13 областях України.

Загалом протягом поточного тижня Росія випустила проти мирних українських міст:

88 ракет різних типів;

понад 3250 ударних безпілотників;

близько 1800 керованих авіаційних бомб (КАБів).

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Що передувало?

Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.

Згодом Генштаб інформацію підтвердив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.

Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі, - "Енергоатом"