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Новини РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
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Зеленський про удар по сховищу ядерного палива: Радіаційний фон у нормі, однозначно є "перевищення захмарної наглості РФ"

удар по ядерному сховищу

Російські окупаційні війська здійснили черговий свідомий акт ядерного тероризму, вдаривши по Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Світ має негайно відреагувати на цю захмарну зухвалість агресора.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Глава держави наголосив, що цей підлий удар по об’єкту надзвичайно критичної інфраструктури був абсолютно цілеспрямованим кроком з боку Кремля. Наразі МЗС України, Міністерство енергетики та всі профільні спецслужби інформують міжнародних партнерів про масштаб та деталі події.

Поточна ситуація на об'єкті

"Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти, - Сибіга про удар РФ по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні

Тижнева статистика ударів РФ

Цієї ночі під удар російських окупантів потрапили цивільні об’єкти у 13 областях України.

Загалом протягом поточного тижня Росія випустила проти мирних українських міст:

  • 88 ракет різних типів;

  • понад 3250 ударних безпілотників;

  • близько 1800 керованих авіаційних бомб (КАБів).

Також читайте: Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива: Це - безпрецедентна загроза

Що передувало?

  • Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.
  • Згодом Генштаб інформацію підтвердив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.
  • Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі, - "Енергоатом"

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) ЧАЕС (577) ядерна безпека (622)
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Топ коментарі
+6
180 млрд гривень виїхало за кордон в невідомому напрямку. В якогось Вови і його шобли зашкалює захмарна наглість.
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07.06.2026 12:04 Відповісти
+3
У РФ нема наглості. В них просто від природи нема і ніколи не було стоперів. Якщо треба винищити під 0 10 млн черкесів - вони це зроблять і зробили. Треба обнулити якутів щоб забрати їх землі і копалини - спокійно.

Це їхня головна цивілізаційна перевага
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07.06.2026 12:01 Відповісти
+2
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07.06.2026 12:04 Відповісти
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У РФ нема наглості. В них просто від природи нема і ніколи не було стоперів. Якщо треба винищити під 0 10 млн черкесів - вони це зроблять і зробили. Треба обнулити якутів щоб забрати їх землі і копалини - спокійно.

Це їхня головна цивілізаційна перевага
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07.06.2026 12:01 Відповісти
Віце-прем'єр Патрушев попросив Путіна дозволити https://theins.ru/news/293428 онлайн-продаж вина.
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07.06.2026 12:16 Відповісти
180 млрд гривень виїхало за кордон в невідомому напрямку. В якогось Вови і його шобли зашкалює захмарна наглість.
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07.06.2026 12:04 Відповісти
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07.06.2026 12:04 Відповісти
У Тель'а'Львів і Ужгород нема суцільних руїн, даки картинка! 🤬
Лише доведено катування в СП ( центрах соцпілтримки )
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07.06.2026 12:39 Відповісти
Варто запросити в союзників супутникове відстеження руху того БПЛ тоді робити висновки. З 14 року москалі мають можливість завдати ракетами в тім числі Орєшніком удару по будь якій з АЕС
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07.06.2026 12:09 Відповісти
То всьо туфта. Зарядись краще свіжою потужністью від листа Зе *****, бо дозвіл на проведення параду вже трішки протух.
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07.06.2026 12:43 Відповісти
Допоки не знищать найкривавішого світового терориста путіна,злочина рашиська недодержава все робитиме щоб знищити Україну ,про це чітко зая'вили два рашиськи ідеологи "русского мира" дугін і малофеєв ,тому тільки знищення воєних злочинців ,ідеологів ,пропагандонів і колоборантів зупинить рашиську чуму.
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07.06.2026 12:18 Відповісти
Вже найкривавішого одного аятолу знищили, вузько мислите шановний.
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07.06.2026 12:48 Відповісти
Світу байдуже. А "нахабність" лікується тільки великою кількістю власної зброї у відповідь. Все інше - ні про що.
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07.06.2026 12:22 Відповісти
А Каховська ГЕС, та інше????
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07.06.2026 12:37 Відповісти
А хто він такий ?
Якись блогер чи телеведучій?
Самі погані новини та наркобрєд, пора міняти ведучого
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07.06.2026 12:38 Відповісти
У одного персонажа з ефективними друзями, перевищення захмарного мародерства. І в цьому головна біда.
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07.06.2026 12:42 Відповісти
 
 