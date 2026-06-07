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Новости РФ атаковала Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива
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МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС

удар по ядерному хранилищу

Международное агентство по атомной энергии получило от Украины сообщение о нападении беспилотника сегодня утром на центральное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х.

Реакция МАГАТЭ

Как отмечается, удар нанес значительный ущерб зданию приема топлива на объекте, в частности фасаду, окнам и дверям, а также соседние здания пострадали от взрывной волны.

"Уровень радиации на объекте остается в пределах установленных норм, сообщает Украина. Команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке в ближайшее время посетит объект для осмотра последствий", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
  • Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.
  • Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.

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Автор: 

МАГАТЭ (507) ЧАЭС (587) ядерная безопасность (555)
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Топ комментарии
+3
оглянуть і вивезуть те, що звозили сюди з ЄС назад?
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07.06.2026 12:17 Ответить
+2
Найближчим часом! Слідкуйте всі!
Неймовірно Потужне Занепокоєння !! Буде ціла постанова з дебатами та протоколом зібрання
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07.06.2026 12:35 Ответить
+2
🤣 Ось так, Рило своє виткнувши з баюри,
розводить критику )(уйлосвиня Oleksandr Valovyi,
 яка невіглас генетичний з однією звивиною і та в штанах. 🤣
ПНХ.
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07.06.2026 13:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
оглянуть і вивезуть те, що звозили сюди з ЄС назад?
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07.06.2026 12:17 Ответить
Видно, що це, не для твого розуму діло!!! У запарєбрікаваїх орків, це в генах, гадити від переляку ротом, ще з часів кріпосного права на московії, від «печенігів з рюрікавічімі»!!!!
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07.06.2026 12:51 Ответить
🤣 Ось так, Рило своє виткнувши з баюри,
розводить критику )(уйлосвиня Oleksandr Valovyi,
 яка невіглас генетичний з однією звивиною і та в штанах. 🤣
ПНХ.
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07.06.2026 13:38 Ответить
Там є відпрацьоване ядерне паливо і з кассапердонії.
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07.06.2026 14:01 Ответить
Вони не відчепляться, поки не буде зруйновано більшість їхніх НПЗ. Або системно винищиний генералітет.
Вони будуть робити геноцид і екологічні лиха скільки , скільки скумбрія і міндіч це дозволяють.
Невже не ясно??!!
У кожного має бути тривожна валіза та набір для виживання в умовах облоги, бомбувань, лінії фронту тощо тощо. Вивозьте мирняк подалі!! Не чекайте щось від вашої "влади" , вона НЕ рятує а вбиває!!
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07.06.2026 12:19 Ответить
Як погода в Осло?
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07.06.2026 12:24 Ответить
Подивись на сайті.
Я в Данії
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07.06.2026 12:36 Ответить
Найближчим часом! Слідкуйте всі!
Неймовірно Потужне Занепокоєння !! Буде ціла постанова з дебатами та протоколом зібрання
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07.06.2026 12:35 Ответить
Орда промацує рівень стурбованості коаліції. Якщо буде як завжди, підуть далі в тому ж напрямку.

А «коаліція хохоче».
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07.06.2026 13:10 Ответить


Знову цей пітух приїде з кацапами пообніматись? А, там нема кацапів? Так він свої привезе!
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07.06.2026 14:20 Ответить
https://t.me/Tsaplienko/59850
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07.06.2026 14:21 Ответить
А МАГАТЕ як завжди, висловлює свою ну дуже глибоку занепокоєність!
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07.06.2026 14:46 Ответить
 
 