МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС
Международное агентство по атомной энергии получило от Украины сообщение о нападении беспилотника сегодня утром на центральное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х.
Реакция МАГАТЭ
Как отмечается, удар нанес значительный ущерб зданию приема топлива на объекте, в частности фасаду, окнам и дверям, а также соседние здания пострадали от взрывной волны.
"Уровень радиации на объекте остается в пределах установленных норм, сообщает Украина. Команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке в ближайшее время посетит объект для осмотра последствий", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
- Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.
- Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.
Топ комментарии
+3 Semic VP
показать весь комментарий07.06.2026 12:17 Ответить Ссылка
+2 Az AZLK
показать весь комментарий07.06.2026 12:35 Ответить Ссылка
+2 Semic VP
показать весь комментарий07.06.2026 13:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
розводить критику )(уйлосвиня Oleksandr Valovyi,
яка невіглас генетичний з однією звивиною і та в штанах. 🤣
ПНХ.
Вони будуть робити геноцид і екологічні лиха скільки , скільки скумбрія і міндіч це дозволяють.
Невже не ясно??!!
У кожного має бути тривожна валіза та набір для виживання в умовах облоги, бомбувань, лінії фронту тощо тощо. Вивозьте мирняк подалі!! Не чекайте щось від вашої "влади" , вона НЕ рятує а вбиває!!
Я в Данії
Неймовірно Потужне Занепокоєння !! Буде ціла постанова з дебатами та протоколом зібрання
А «коаліція хохоче».
Знову цей пітух приїде з кацапами пообніматись? А, там нема кацапів? Так він свої привезе!