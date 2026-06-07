МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС

Международное агентство по атомной энергии получило от Украины сообщение о нападении беспилотника сегодня утром на центральное хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в соцсети Х.

Реакция МАГАТЭ

Как отмечается, удар нанес значительный ущерб зданию приема топлива на объекте, в частности фасаду, окнам и дверям, а также соседние здания пострадали от взрывной волны.

"Уровень радиации на объекте остается в пределах установленных норм, сообщает Украина. Команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке в ближайшее время посетит объект для осмотра последствий", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.

Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.

Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.

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