МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії отримало від України повідомлення про атаку безпілотника сьогодні вранці на центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МАГАТЕ у соцмережі Х.

Реакція МАГАТЕ

Як зазначається, удар завдав значної шкоди будівлі приймання палива на об'єкті, зокрема фасаду, вікнам та дверям, а також сусідні будівлі постраждали від вибухової хвилі.

"Рівень радіації на об'єкті залишається в межах встановлених норм, повідомляє Україна. Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об'єкт для огляду наслідків", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти, - Сибіга про удар РФ по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні

Що передувало?

Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.

Згодом Генштаб інформацію підтведив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.

Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.

Також читайте: На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни, - МАГАТЕ