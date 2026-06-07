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Новини РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
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МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС

удар по ядерному сховищу

Міжнародне агентство з атомної енергії отримало від України повідомлення про атаку безпілотника сьогодні вранці на центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МАГАТЕ у соцмережі Х.

Реакція МАГАТЕ

Як зазначається, удар завдав значної шкоди будівлі приймання палива на об'єкті, зокрема фасаду, вікнам та дверям, а також сусідні будівлі постраждали від вибухової хвилі.

"Рівень радіації на об'єкті залишається в межах встановлених норм, повідомляє Україна. Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об'єкт для огляду наслідків", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти, - Сибіга про удар РФ по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні

Що передувало?

  • Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.
  • Згодом Генштаб інформацію підтведив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.
  • Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.

Також читайте: На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни, - МАГАТЕ

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МАГАТЕ (835) ЧАЕС (577) ядерна безпека (622)
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Топ коментарі
+3
оглянуть і вивезуть те, що звозили сюди з ЄС назад?
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07.06.2026 12:17 Відповісти
+2
Найближчим часом! Слідкуйте всі!
Неймовірно Потужне Занепокоєння !! Буде ціла постанова з дебатами та протоколом зібрання
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07.06.2026 12:35 Відповісти
+2
🤣 Ось так, Рило своє виткнувши з баюри,
розводить критику )(уйлосвиня Oleksandr Valovyi,
 яка невіглас генетичний з однією звивиною і та в штанах. 🤣
ПНХ.
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07.06.2026 13:38 Відповісти
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оглянуть і вивезуть те, що звозили сюди з ЄС назад?
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07.06.2026 12:17 Відповісти
Видно, що це, не для твого розуму діло!!! У запарєбрікаваїх орків, це в генах, гадити від переляку ротом, ще з часів кріпосного права на московії, від «печенігів з рюрікавічімі»!!!!
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07.06.2026 12:51 Відповісти
🤣 Ось так, Рило своє виткнувши з баюри,
розводить критику )(уйлосвиня Oleksandr Valovyi,
 яка невіглас генетичний з однією звивиною і та в штанах. 🤣
ПНХ.
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07.06.2026 13:38 Відповісти
Там є відпрацьоване ядерне паливо і з кассапердонії.
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07.06.2026 14:01 Відповісти
Вони не відчепляться, поки не буде зруйновано більшість їхніх НПЗ. Або системно винищиний генералітет.
Вони будуть робити геноцид і екологічні лиха скільки , скільки скумбрія і міндіч це дозволяють.
Невже не ясно??!!
У кожного має бути тривожна валіза та набір для виживання в умовах облоги, бомбувань, лінії фронту тощо тощо. Вивозьте мирняк подалі!! Не чекайте щось від вашої "влади" , вона НЕ рятує а вбиває!!
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07.06.2026 12:19 Відповісти
Як погода в Осло?
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07.06.2026 12:24 Відповісти
Подивись на сайті.
Я в Данії
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07.06.2026 12:36 Відповісти
Найближчим часом! Слідкуйте всі!
Неймовірно Потужне Занепокоєння !! Буде ціла постанова з дебатами та протоколом зібрання
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07.06.2026 12:35 Відповісти
Орда промацує рівень стурбованості коаліції. Якщо буде як завжди, підуть далі в тому ж напрямку.

А «коаліція хохоче».
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07.06.2026 13:10 Відповісти


Знову цей пітух приїде з кацапами пообніматись? А, там нема кацапів? Так він свої привезе!
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07.06.2026 14:20 Відповісти
https://t.me/Tsaplienko/59850
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07.06.2026 14:21 Відповісти
А МАГАТЕ як завжди, висловлює свою ну дуже глибоку занепокоєність!
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07.06.2026 14:46 Відповісти
 
 