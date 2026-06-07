МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії отримало від України повідомлення про атаку безпілотника сьогодні вранці на центральне сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в Чорнобильській зоні відчуження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення МАГАТЕ у соцмережі Х.
Реакція МАГАТЕ
Як зазначається, удар завдав значної шкоди будівлі приймання палива на об'єкті, зокрема фасаду, вікнам та дверям, а також сусідні будівлі постраждали від вибухової хвилі.
"Рівень радіації на об'єкті залишається в межах встановлених норм, повідомляє Україна. Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об'єкт для огляду наслідків", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.
- Згодом Генштаб інформацію підтведив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.
- Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.
Топ коментарі
+3 Semic VP
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+2 Az AZLK
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+2 Semic VP
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розводить критику )(уйлосвиня Oleksandr Valovyi,
яка невіглас генетичний з однією звивиною і та в штанах. 🤣
ПНХ.
Вони будуть робити геноцид і екологічні лиха скільки , скільки скумбрія і міндіч це дозволяють.
Невже не ясно??!!
У кожного має бути тривожна валіза та набір для виживання в умовах облоги, бомбувань, лінії фронту тощо тощо. Вивозьте мирняк подалі!! Не чекайте щось від вашої "влади" , вона НЕ рятує а вбиває!!
Я в Данії
Неймовірно Потужне Занепокоєння !! Буде ціла постанова з дебатами та протоколом зібрання
А «коаліція хохоче».
Знову цей пітух приїде з кацапами пообніматись? А, там нема кацапів? Так він свої привезе!