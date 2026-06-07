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Новини Фото РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
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Росія вдарила безпілотником "Герань-2" по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС, - СБУ. ФОТО

Слідчі Служби безпеки України вважають воєнним злочином російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який знаходиться біля ЧАЕС.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Воєнний злочин РФ

Як встановила слідчо-оперативна група СБУ, збройні сили РФ завдали цього удару безпілотним літальним апаратом типу "Герань-2" о 02:05 годині 7 червня. Окремі елементи дрона уже знайдені на місці ураження.

Унаслідок вибуху зазнали пошкодження будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива й адміністративний корпус МАГАТЕ. Також встановлено, що удар не вплинув на виробничий процес сховища.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС. ФОТО

Удар РФ по ядерному сховищу біля ЧАЕС - СБУ показала шахед
Удар РФ по ядерному сховищу біля ЧАЕС - СБУ показала шахед
Удар РФ по ядерному сховищу біля ЧАЕС - СБУ показала шахед
Удар РФ по ядерному сховищу біля ЧАЕС - СБУ показала шахед

Що передувало?

  • Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.
  • Згодом Генштаб інформацію підтвердив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.
  • Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.
  • Також відомо, що МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар по сховищу ядерного палива: Радіаційний фон у нормі, однозначно є "перевищення захмарної наглості РФ"

Автор: 

СБУ (13938) ЧАЕС (577) ядерне паливо (332) ядерна безпека (622) воєнні злочини (2003)
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Топ коментарі
+3
Україна скликала Радбез ООН? Україна поставила питання про припинення відносин світовою спільнотою з терористами?
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07.06.2026 16:03 Відповісти
+3
Викиньте те МАГАТЕ нафуй з України!
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07.06.2026 16:06 Відповісти
+3
Пропоную перемістити запаси відпрацьованого палива в безпечніші місця для зберігання, анприклад, в закриті бункери з центрифугами для подальшого отримання червоного урану. Іран отримав вже 400 кг цього чарівного ізотопу. Тепер США не знають, що робоити з Іраном, а Трамп вже розхвалює Хомейні. Гадаю, що після отримання перших 100 кг Зеленського Трамп запросить до Білого Дому, а після отримання 500 кг буде писати йому листи кохання, як Кім Чен Іну. Ви не там шукаєте правди, хлопці
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07.06.2026 16:57 Відповісти
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Яка Херня-2, якщо це "Шахед"?
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07.06.2026 15:54 Відповісти
π*дари
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07.06.2026 15:56 Відповісти
Україна скликала Радбез ООН? Україна поставила питання про припинення відносин світовою спільнотою з терористами?
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07.06.2026 16:03 Відповісти
Викиньте те МАГАТЕ нафуй з України!
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07.06.2026 16:06 Відповісти
А тут питання тільки в Магате, всі в ЄС засунули язик в сраку і лиш дивляться, як подешевше нафту у орків купити.
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07.06.2026 16:08 Відповісти
Давайте тоді відверто ЄС купує не тільки собі,переробляє а потім з тієї російської нафти бензин йде на продаж Україні.А ви задавалися питанням чому країна яка має безліч сільськогосподарських ресурсів купує імпортний бензин?
Подивіться як інші країни долають паливний дефіцит "Індія запускає нове паливо з високим вмістом етанолу E85 (близько 85%), щоб знизити залежність від імпортної нафти та диверсифікувати енергоринок, повідомляє Bloomberg."
Те саме робить Бразилія, крім того цього року запрацювала перша електростанція з паливом на спирті.
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07.06.2026 16:17 Відповісти
А в країнах ЄС, Індії, Бразилії теж йде повномаштабна війна? В Україні зараз є можливість запустити НПЗ?
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07.06.2026 16:22 Відповісти
Радіологічна головна частина «Герань» (СРСР, 1953 рік)
Це історична розробка, яка була створена спеціально для балістичної ракети Р-2 під керівництвом Сергія Корольова. Боєголовку начиняли спеціальною рідкою радіоактивною сумішшю (це були відходи від реакторів, які мали високий рівень випромінювання). При підриві на висоті вона мала розпилюватися, створюючи «радіоактивний дощ».
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07.06.2026 16:19 Відповісти
Пропоную перемістити запаси відпрацьованого палива в безпечніші місця для зберігання, анприклад, в закриті бункери з центрифугами для подальшого отримання червоного урану. Іран отримав вже 400 кг цього чарівного ізотопу. Тепер США не знають, що робоити з Іраном, а Трамп вже розхвалює Хомейні. Гадаю, що після отримання перших 100 кг Зеленського Трамп запросить до Білого Дому, а після отримання 500 кг буде писати йому листи кохання, як Кім Чен Іну. Ви не там шукаєте правди, хлопці
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07.06.2026 16:57 Відповісти
а династію коли будувати?
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07.06.2026 17:06 Відповісти
Україні потрібна своя я зброя, щоб цей шантаж світу більше ніколи не повторювався
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07.06.2026 17:07 Відповісти
 
 