Росія вдарила безпілотником "Герань-2" по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС, - СБУ. ФОТО
Слідчі Служби безпеки України вважають воєнним злочином російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який знаходиться біля ЧАЕС.
Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Воєнний злочин РФ
Як встановила слідчо-оперативна група СБУ, збройні сили РФ завдали цього удару безпілотним літальним апаратом типу "Герань-2" о 02:05 годині 7 червня. Окремі елементи дрона уже знайдені на місці ураження.
Унаслідок вибуху зазнали пошкодження будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива й адміністративний корпус МАГАТЕ. Також встановлено, що удар не вплинув на виробничий процес сховища.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Що передувало?
- Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.
- Згодом Генштаб інформацію підтвердив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.
- Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.
- Також відомо, що МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Подивіться як інші країни долають паливний дефіцит "Індія запускає нове паливо з високим вмістом етанолу E85 (близько 85%), щоб знизити залежність від імпортної нафти та диверсифікувати енергоринок, повідомляє Bloomberg."
Те саме робить Бразилія, крім того цього року запрацювала перша електростанція з паливом на спирті.
Це історична розробка, яка була створена спеціально для балістичної ракети Р-2 під керівництвом Сергія Корольова. Боєголовку начиняли спеціальною рідкою радіоактивною сумішшю (це були відходи від реакторів, які мали високий рівень випромінювання). При підриві на висоті вона мала розпилюватися, створюючи «радіоактивний дощ».