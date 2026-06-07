Росія вдарила безпілотником "Герань-2" по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС, - СБУ. ФОТО

Слідчі Служби безпеки України вважають воєнним злочином російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який знаходиться біля ЧАЕС.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Воєнний злочин РФ

Як встановила слідчо-оперативна група СБУ, збройні сили РФ завдали цього удару безпілотним літальним апаратом типу "Герань-2" о 02:05 годині 7 червня. Окремі елементи дрона уже знайдені на місці ураження.

Унаслідок вибуху зазнали пошкодження будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива й адміністративний корпус МАГАТЕ. Також встановлено, що удар не вплинув на виробничий процес сховища.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Що передувало?

Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.

Згодом Генштаб інформацію підтвердив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.

Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.

Також відомо, що МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС.

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