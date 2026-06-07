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Новини РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
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Наслідки удару РФ по сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС. ФОТО

"Енергоатом" опублікував фото пошкодженої будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

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Нові деталі

Як зазначається, вночі 7 червня росіяни атакували будівлю приймання контейнерів на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося).

Радіаційний фон - у межах норми.

"рф продовжує вдаватися до ядерного терору, загрожуючи безпеці не лише України, а й всієї Європи!", - наголошують у компанії.

ядерне сховище біля ЧАЕС
ядерне сховище біля ЧАЕС

Також читайте: Росія ставить під загрозу українські ядерні об’єкти, - Сибіга про удар РФ по сховищу ядерного палива в Чорнобильській зоні

Що передувало?

  • Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.
  • Згодом Генштаб інформацію підтведив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.
  • Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.
  • Також відомо, що МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС.

Також читайте: На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни, - МАГАТЕ

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ЧАЕС (577) Енергоатом (1744) ядерна безпека (622)
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Ого!
Да тут все набагато серйозніше, ніж пишуть.
Тільки ось про підвищення радіаційного фону поблизу сховища не треба ля-ля!
Псля пожеж в Чорнобильській зоні, там де було від 10-15 Ки/км2, стало 35-40 Ки/км2!
А такі випадки ще більше придали жару всьому цьому.
А дехто в Київі в Чорнобиль на "екскурсії" хоче поїхати, по витращатись на Зону!
Божевільні люди, а тим більше молоді та підлітки!
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07.06.2026 15:15 Відповісти
українською не "па витрАщатись", а повитріщатись - такі слова пишуться разом
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07.06.2026 16:07 Відповісти
то шоце тепер нептуном або фламінгою нельзя ****** по курської АЄС ?
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07.06.2026 15:27 Відповісти
Тепер ТРЕБА, як Ви написла у*бать по Курській АЕС!
Все! Межа перейдена!
Тепер в списку ударів ЗСУ повинні бути й ядерні об'єкти раші!
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07.06.2026 15:30 Відповісти
Кацапи тільки того й чекають, коли ми вдаримо. Потім прилетить по наших АЕС. Наслідки ніхто навіть уявити не може
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07.06.2026 16:19 Відповісти
У них немає чим вдарити! Орешніков на все не напасуться! До того ж ми вжахнемо по маскве і їм взагалі буде опуєнно!
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07.06.2026 16:38 Відповісти
Випийте антиПотужнометр якийсь
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07.06.2026 16:47 Відповісти
 
 