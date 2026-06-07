Наслідки удару РФ по сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС. ФОТО
"Енергоатом" опублікував фото пошкодженої будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".
Нові деталі
Як зазначається, вночі 7 червня росіяни атакували будівлю приймання контейнерів на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося).
Радіаційний фон - у межах норми.
"рф продовжує вдаватися до ядерного терору, загрожуючи безпеці не лише України, а й всієї Європи!", - наголошують у компанії.
Що передувало?
- Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.
- Згодом Генштаб інформацію підтведив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.
- Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.
- Також відомо, що МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС.
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Да тут все набагато серйозніше, ніж пишуть.
Тільки ось про підвищення радіаційного фону поблизу сховища не треба ля-ля!
Псля пожеж в Чорнобильській зоні, там де було від 10-15 Ки/км2, стало 35-40 Ки/км2!
А такі випадки ще більше придали жару всьому цьому.
А дехто в Київі в Чорнобиль на "екскурсії" хоче поїхати, по витращатись на Зону!
Божевільні люди, а тим більше молоді та підлітки!
Все! Межа перейдена!
Тепер в списку ударів ЗСУ повинні бути й ядерні об'єкти раші!