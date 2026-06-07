Наслідки удару РФ по сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС. ФОТО

"Енергоатом" опублікував фото пошкодженої будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

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Як зазначається, вночі 7 червня росіяни атакували будівлю приймання контейнерів на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося).



Радіаційний фон - у межах норми.

"рф продовжує вдаватися до ядерного терору, загрожуючи безпеці не лише України, а й всієї Європи!", - наголошують у компанії.





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Що передувало?

Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.

Згодом Генштаб інформацію підтведив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.

Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.

Також відомо, що МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС.

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