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Новости РФ атаковала Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива
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Последствия удара РФ по хранилищу отработанного ядерного топлива вблизи ЧАЭС. ФОТО

"Энергоатом" опубликовал фотографии поврежденного здания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

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Новые подробности

Как отмечается, ночью 7 июня россияне атаковали здание приемки контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (отработанное ядерное топливо в нем не хранилось).

Радиационный фон — в пределах нормы.

"РФ продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы!", — отмечают в компании.

ядерное хранилище возле ЧАЭС
ядерное хранилище возле ЧАЭС

Читайте также: Россия ставит под угрозу украинские ядерные объекты, — Сибига о ударе РФ по хранилищу ядерного топлива в Чернобыльской зоне

Что предшествовало?

  • Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
  • Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.
  • Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.
  • Также известно, что МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС.

Читайте также: На Запорожской АЭС произошел самый длительный сбой связи за время войны, - МАГАТЭ

Автор: 

ЧАЭС (587) Энергоатом (477) ядерная безопасность (555)
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Топ комментарии
+4
Ого!
Да тут все набагато серйозніше, ніж пишуть.
Тільки ось про підвищення радіаційного фону поблизу сховища не треба ля-ля!
Псля пожеж в Чорнобильській зоні, там де було від 10-15 Ки/км2, стало 35-40 Ки/км2!
А такі випадки ще більше придали жару всьому цьому.
А дехто в Київі в Чорнобиль на "екскурсії" хоче поїхати, по витращатись на Зону!
Божевільні люди, а тим більше молоді та підлітки!
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07.06.2026 15:15 Ответить
+4
то шоце тепер нептуном або фламінгою нельзя ****** по курської АЄС ?
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07.06.2026 15:27 Ответить
+3
Тепер ТРЕБА, як Ви написла у*бать по Курській АЕС!
Все! Межа перейдена!
Тепер в списку ударів ЗСУ повинні бути й ядерні об'єкти раші!
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07.06.2026 15:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ого!
Да тут все набагато серйозніше, ніж пишуть.
Тільки ось про підвищення радіаційного фону поблизу сховища не треба ля-ля!
Псля пожеж в Чорнобильській зоні, там де було від 10-15 Ки/км2, стало 35-40 Ки/км2!
А такі випадки ще більше придали жару всьому цьому.
А дехто в Київі в Чорнобиль на "екскурсії" хоче поїхати, по витращатись на Зону!
Божевільні люди, а тим більше молоді та підлітки!
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07.06.2026 15:15 Ответить
українською не "па витрАщатись", а повитріщатись - такі слова пишуться разом
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07.06.2026 16:07 Ответить
то шоце тепер нептуном або фламінгою нельзя ****** по курської АЄС ?
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07.06.2026 15:27 Ответить
Тепер ТРЕБА, як Ви написла у*бать по Курській АЕС!
Все! Межа перейдена!
Тепер в списку ударів ЗСУ повинні бути й ядерні об'єкти раші!
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07.06.2026 15:30 Ответить
Кацапи тільки того й чекають, коли ми вдаримо. Потім прилетить по наших АЕС. Наслідки ніхто навіть уявити не може
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07.06.2026 16:19 Ответить
У них немає чим вдарити! Орешніков на все не напасуться! До того ж ми вжахнемо по маскве і їм взагалі буде опуєнно!
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07.06.2026 16:38 Ответить
Випийте антиПотужнометр якийсь
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07.06.2026 16:47 Ответить
недавно були у них на складах?😬
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07.06.2026 17:23 Ответить
Та то її кабінет шахед розхерачив того і верещить як .. Кидається тут дозами забруднення території (не фон!!!) які реальні значення може знати тільки хто там працює. Або фантазерка-панікерка. Як працює то дехто їй язик дверима прижме, а як фантазерка то бажано щоб санітар приніс пігулку і забрав телефон.
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07.06.2026 17:54 Ответить
Мене інше цікавить...
Подивіться на фото! Зверху обшили люкобондом і веселенько розфарбували, а всередині якісь стіни зі шлакоблоку, до того ж криво покладені.
Це сховище??!!
І скільки цікаво грошей вгепали в цю "монументальну споруду".
БЕБ, ДБР! Здається і перевірити було б не зайвим. Як мінімум призначити будівельну експертизу.
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07.06.2026 17:58 Ответить
 
 