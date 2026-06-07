Последствия удара РФ по хранилищу отработанного ядерного топлива вблизи ЧАЭС. ФОТО

"Энергоатом" опубликовал фотографии поврежденного здания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

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Как отмечается, ночью 7 июня россияне атаковали здание приемки контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (отработанное ядерное топливо в нем не хранилось).



Радиационный фон — в пределах нормы.

"РФ продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы!", — отмечают в компании.





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Что предшествовало?

Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.

Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.

Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.

Также известно, что МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС.

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