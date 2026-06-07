Последствия удара РФ по хранилищу отработанного ядерного топлива вблизи ЧАЭС. ФОТО
"Энергоатом" опубликовал фотографии поврежденного здания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".
Новые подробности
Как отмечается, ночью 7 июня россияне атаковали здание приемки контейнеров на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (отработанное ядерное топливо в нем не хранилось).
Радиационный фон — в пределах нормы.
"РФ продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы!", — отмечают в компании.
Что предшествовало?
- Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
- Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахед" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС — 15 км.
- Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.
- Также известно, что МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС.
Топ комментарии
+4 Світлана Лойко
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+4 Вячеслав Слав
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+3 Світлана Лойко
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Да тут все набагато серйозніше, ніж пишуть.
Тільки ось про підвищення радіаційного фону поблизу сховища не треба ля-ля!
Псля пожеж в Чорнобильській зоні, там де було від 10-15 Ки/км2, стало 35-40 Ки/км2!
А такі випадки ще більше придали жару всьому цьому.
А дехто в Київі в Чорнобиль на "екскурсії" хоче поїхати, по витращатись на Зону!
Божевільні люди, а тим більше молоді та підлітки!
Все! Межа перейдена!
Тепер в списку ударів ЗСУ повинні бути й ядерні об'єкти раші!
Подивіться на фото! Зверху обшили люкобондом і веселенько розфарбували, а всередині якісь стіни зі шлакоблоку, до того ж криво покладені.
Це сховище??!!
І скільки цікаво грошей вгепали в цю "монументальну споруду".
БЕБ, ДБР! Здається і перевірити було б не зайвим. Як мінімум призначити будівельну експертизу.