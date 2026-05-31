РФ звинуватила Україну в ударі по транспортному цеху ЗАЕС - Сили оборони Півдня спростували фейк

Російські окупанти заявили про нібито удар Сил оборони України по транспортному цеху Запорізької атомної електростанції. Українські військові назвали ці повідомлення черговим фейком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили Сили оборони Півдня України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Окупанти заявили про пошкодження транспорту

За версією російської сторони, внаслідок нібито українського удару на території ЗАЕС згоріли кілька автобусів та автомобілів "Газель".

У Силах оборони Півдня наголосили, що ці звинувачення є безпідставними та не відповідають дійсності.

Україна не атакує ядерні об'єкти

Українські військові підкреслили, що Сили оборони не завдають ударів по об'єктах атомної енергетики та не створюють загроз ядерній безпеці.

"Сили оборони України не завдають ударів по об’єктах атомної енергетики та не створюють загроз ядерній безпеці. Україна, як відповідальна держава, неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права та принципів ядерної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Читайте: Медведєв погрожує ударами по АЕС України та країн НАТО через "атаку" на ЗАЕС: залякує "новим Чорнобилем"

Росію звинуватили в дезінформації

У Силах оборони Півдня зазначили, що подібні заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на дискредитацію України.

Військові нагадали, що саме незаконна окупація Запорізької АЕС російськими військами, мілітаризація території станції та її використання у військових цілях створюють постійні ризики для ядерної та радіаційної безпеки регіону.

Також українців закликали довіряти лише офіційним і перевіреним джерелам інформації та критично ставитися до повідомлень російської пропаганди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни, - МАГАТЕ

Що передувало

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, окупанти раніше звинуватили ЗСУ у атаці дроном машинної зали ЗАЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство просить російську сторону надати доступ до машинної зали ЗАЕС після повідомлень про нібито удар безпілотника та пошкодження будівлі. За його словами, якщо інформація підтвердиться, це стане першим подібним інцидентом на території станції з квітня 2024 року.

А у Силах оборони Півдня заявили, що російські звинувачення на адресу України є черговим фейком. Військові наголосили, що ЗСУ не завдають ударів по об’єктах атомної енергетики, а поширення таких заяв назвали частиною інформаційної кампанії Кремля. Також там зазначили, що Україна не має на озброєнні дронів із характеристиками, про які заявляє російська сторона.

Читайте також: Україна не завдавала ударів по ЗАЕС, це інформаційна провокація РФ, - заява Сил оборони Півдня