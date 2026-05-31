Гроссі вимагає допустити місію МАГАТЕ до об’єкта на ЗАЕС, щоб перевірити інформацію про пошкодження

Міжнародне агентство з атомної енергії терміново вимагає від росіян доступу до машинної зали ЗАЕС, де, як стверджує російська сторона, удар дрона спричинив пошкодження будівлі - у стіні утворився отвір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МАГАТЕ.

Реакція МАГАТЕ

Як зазначається, адміністрація ЗАЕС проінформувала агентство про удар дрона по турбінному корпусу станції та пролом у стіні будівлі. Місія МАГАТЕ запросила доступ до пошкодженого об'єкта, однак на момент публікації його ще не отримала. Деталі уточнюватимуться після огляду на місці.

За словами Гроссі, якщо інформація підтвердиться, це буде перша атака в межах периметра станції з квітня 2024 року.

Гроссі також заявив, що повідомлення про такий інцидент викликають серйозне занепокоєння. Він наголосив, що у разі підтвердження атаки йдеться про порушення основоположних принципів ядерної безпеки, визначених для умов збройного конфлікту, а також спеціальних засад захисту Запорізької АЕС.

Гроссі нагадав, що одним із ключових принципів є недопущення будь-яких атак на атомну станцію або з її території.

"Завдавати ударів по ядерних об'єктах - надзвичайно небезпечно і безвідповідально", - підкреслив генеральний директор МАГАТЕ.

Як повідомлялося, російська сторона звинуватила Україну в нібито ударі по ЗАЕС. Втім, Сили оборони та МЗС відкинули російську версію про причетність України.

Спростування Сил оборони України

Тим часом у Силах оборони Півдня України оперативно спростували фейки російської пропаганди. Військові наголосили, що версія, яку так відчайдушно просуває Кремль, не витримує жодної перевірки фактами.

Вкиди окупантів про нібито атаки ЗСУ на об'єкти ЗАЕС є виключно спробою дискредитувати Україну на міжнародній арені та прикрити власні злочинні дії на захопленій станції.

Українські військові пояснили, що на озброєнні ЗСУ просто немає безпілотників на оптоволоконному управлінні з таким дальнім радіусом дії. Так само у Сил оборони відсутні подібні дрони з кумулятивною боєголовкою вагою 5-6 кг - а саме такий обсяг вибухівки потрібен для того, щоб пробити отвір у конструкціях, який демонструє російська сторона.

Реакція МЗС

Своєю чергою, МЗС України спростувало фейк "Росатому" про "атаку" на ЗАЕС та заявило, що у росіян традиційно бракує логіки.