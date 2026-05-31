Гросси требует допустить миссию МАГАТЭ на объект ЗАЭС, чтобы проверить информацию о повреждениях

Международное агентство по атомной энергии срочно требует от россиян предоставить доступ к машинному залу ЗАЭС, где, как утверждает российская сторона, удар дрона привёл к повреждению здания - в стене образовалось отверстие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

Реакция МАГАТЭ

Как отмечается, администрация ЗАЭС проинформировала агентство об ударе дрона по турбинному корпусу станции и проломе в стене здания. Миссия МАГАТЭ запросила доступ к поврежденному объекту, однако на момент публикации его еще не получила. Детали будут уточняться после осмотра на месте.

По словам Гросси, если информация подтвердится, это будет первая атака в пределах периметра станции с апреля 2024 года.

Гросси также заявил, что сообщения о таком инциденте вызывают серьезную обеспокоенность. Он подчеркнул, что в случае подтверждения атаки речь идет о нарушении основополагающих принципов ядерной безопасности, определенных для условий вооруженного конфликта, а также специальных принципов защиты Запорожской АЭС.

Гросси напомнил, что одним из ключевых принципов является недопущение любых атак на атомную станцию или с ее территории.

"Наносить удары по ядерным объектам – чрезвычайно опасно и безответственно", – подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ.

Как сообщалось, российская сторона обвинила Украину в якобы ударе по ЗАЭС. Впрочем, Силы обороны и МИД отвергли российскую версию о причастности Украины.

Опровержение Сил обороны Украины

Между тем в Силах обороны Юга Украины оперативно опровергли фейки российской пропаганды. Военные подчеркнули, что версия, которую так отчаянно продвигает Кремль, не выдерживает никакой проверки фактами.

Заявления оккупантов о якобы атаках ВСУ на объекты ЗАЭС являются исключительно попыткой дискредитировать Украину на международной арене и прикрыть собственные преступные действия на захваченной станции.

Украинские военные пояснили, что на вооружении ВСУ просто нет беспилотников с оптоволоконным управлением и таким дальним радиусом действия. Также у Сил обороны отсутствуют подобные дроны с кумулятивной боеголовкой весом 5-6 кг - а именно такой объем взрывчатки нужен для того, чтобы пробить отверстие в конструкциях, которое демонстрирует российская сторона.

Реакция МИД

В свою очередь, МИД Украины опроверг фейк "Росатома" об "атаке" на ЗАЭС и заявил, что у россиян традиционно не хватает логики.