Гросси требует допустить миссию МАГАТЭ на объект ЗАЭС, чтобы проверить информацию о повреждениях
Международное агентство по атомной энергии срочно требует от россиян предоставить доступ к машинному залу ЗАЭС, где, как утверждает российская сторона, удар дрона привёл к повреждению здания - в стене образовалось отверстие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МАГАТЭ.
Реакция МАГАТЭ
Как отмечается, администрация ЗАЭС проинформировала агентство об ударе дрона по турбинному корпусу станции и проломе в стене здания. Миссия МАГАТЭ запросила доступ к поврежденному объекту, однако на момент публикации его еще не получила. Детали будут уточняться после осмотра на месте.
По словам Гросси, если информация подтвердится, это будет первая атака в пределах периметра станции с апреля 2024 года.
Гросси также заявил, что сообщения о таком инциденте вызывают серьезную обеспокоенность. Он подчеркнул, что в случае подтверждения атаки речь идет о нарушении основополагающих принципов ядерной безопасности, определенных для условий вооруженного конфликта, а также специальных принципов защиты Запорожской АЭС.
Гросси напомнил, что одним из ключевых принципов является недопущение любых атак на атомную станцию или с ее территории.
"Наносить удары по ядерным объектам – чрезвычайно опасно и безответственно", – подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ.
Как сообщалось, российская сторона обвинила Украину в якобы ударе по ЗАЭС. Впрочем, Силы обороны и МИД отвергли российскую версию о причастности Украины.
Опровержение Сил обороны Украины
- Между тем в Силах обороны Юга Украины оперативно опровергли фейки российской пропаганды. Военные подчеркнули, что версия, которую так отчаянно продвигает Кремль, не выдерживает никакой проверки фактами.
- Заявления оккупантов о якобы атаках ВСУ на объекты ЗАЭС являются исключительно попыткой дискредитировать Украину на международной арене и прикрыть собственные преступные действия на захваченной станции.
- Украинские военные пояснили, что на вооружении ВСУ просто нет беспилотников с оптоволоконным управлением и таким дальним радиусом действия. Также у Сил обороны отсутствуют подобные дроны с кумулятивной боеголовкой весом 5-6 кг - а именно такой объем взрывчатки нужен для того, чтобы пробить отверстие в конструкциях, которое демонстрирует российская сторона.
Реакция МИД
В свою очередь, МИД Украины опроверг фейк "Росатома" об "атаке" на ЗАЭС и заявил, что у россиян традиционно не хватает логики.
