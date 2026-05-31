Медведєв погрожує ударами по АЕС України та країн НАТО через "атаку" на ЗАЕС: залякує "новим Чорнобилем"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із погрозами влаштувати ядерний Армагеддон після звинувачень "Росатому" про нібито "удар українського дрона" по Запорізькій АЕС. Цього разу він лякає "симетричними ударами" по атомних електростанціях України, а також країн НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву у месенджері "MAX" цитують росЗМІ.

Погрози росіянина

Приводом для чергових погроз стала вигадана заява очільника "Росатома" Олексія Ліхачова про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблока №6 окупованої Запорізької АЕС.

Російський експрезидент одразу ж підхопив цей фейк і почав загрожувати масштабною катастрофою.

"Очевидно, що в разі катастрофічного руйнування машинного або реакторного залу атомної електростанції настане новий Чорнобиль. І це анітрохи не краще за застосування тактичної ядерної зброї. Відповіддю на такі дії може стати симетричний удар по українських АЕС, а також по АЕС у країнах НАТО, залучених до конфлікту", - видав у соцмережах Медведєв.

Спростування Сил оборони України

Тим часом у Силах оборони Півдня України оперативно спростували фейки російської пропаганди. Військові наголосили, що версія, яку так відчайдушно просуває Кремль, не витримує жодної перевірки фактами.

Вкиди окупантів про нібито атаки ЗСУ на об'єкти ЗАЕС є виключно спробою дискредитувати Україну на міжнародній арені та прикрити власні злочинні дії на захопленій станції.

Українські військові пояснили, що на озброєнні ЗСУ просто немає безпілотників на оптоволоконному управлінні з таким дальнім радіусом дії. Так само у Сил оборони відсутні подібні дрони з кумулятивною боєголовкою вагою 5-6 кг — а саме такий обсяг вибухівки потрібен для того, щоб пробити отвір у конструкціях, який демонструє російська сторона.

