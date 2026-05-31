Медведєв погрожує ударами по АЕС України та країн НАТО через "атаку" на ЗАЕС: залякує "новим Чорнобилем"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із погрозами влаштувати ядерний Армагеддон після звинувачень "Росатому" про нібито "удар українського дрона" по Запорізькій АЕС. Цього разу він лякає "симетричними ударами" по атомних електростанціях України, а також країн НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву у месенджері "MAX" цитують росЗМІ. 

Погрози росіянина

Приводом для чергових погроз стала вигадана заява очільника "Росатома" Олексія Ліхачова про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблока №6 окупованої Запорізької АЕС.

Російський експрезидент одразу ж підхопив цей фейк і почав загрожувати масштабною катастрофою.

"Очевидно, що в разі катастрофічного руйнування машинного або реакторного залу атомної електростанції настане новий Чорнобиль. І це анітрохи не краще за застосування тактичної ядерної зброї. Відповіддю на такі дії може стати симетричний удар по українських АЕС, а також по АЕС у країнах НАТО, залучених до конфлікту", - видав у соцмережах Медведєв.

Спростування Сил оборони України

  • Тим часом у Силах оборони Півдня України оперативно спростували фейки російської пропаганди. Військові наголосили, що версія, яку так відчайдушно просуває Кремль, не витримує жодної перевірки фактами. 
  • Вкиди окупантів про нібито атаки ЗСУ на об'єкти ЗАЕС є виключно спробою дискредитувати Україну на міжнародній арені та прикрити власні злочинні дії на захопленій станції.
  • Українські військові пояснили, що на озброєнні ЗСУ просто немає безпілотників на оптоволоконному управлінні з таким дальнім радіусом дії. Так само у Сил оборони відсутні подібні дрони з кумулятивною боєголовкою вагою 5-6 кг — а саме такий обсяг вибухівки потрібен для того, щоб пробити отвір у конструкціях, який демонструє російська сторона.

О, намалювався новий старий експерд з ядрьоної фізики. Після взяття літри Фінляндії таке буває
31.05.2026 02:03 Відповісти
Літруху накатив та став таким сміливим інтернет воїном.
31.05.2026 01:50 Відповісти
То вереск про удари по Києву,тепер це. Кацапи істерично блефують. Значить справи в них хренові.
31.05.2026 02:39 Відповісти
алкодімон проговорився про тактичну ядерну зброю, яку спішно невідомо куди вивозили зі складів, до яких наближалась банда пригожина, який для цього і був інспірований, а потім заявили, що білорусь отримала ядерну зброю. все більше стає очевидним, що вже дуже руки у орків чешуться до тактичної ядерної зброї, для орків - це аналог гітлерівської Vergeltungswaffe - зброї відплати (оружие возмездия).
31.05.2026 02:04 Відповісти
Медведєв використовує агресивну риторику та погрози на адресу України саме для того, щоб підтвердити свою лояльність путіну та зберегти політичний вплив у Кремлі.
Після відставки з посади прем'єр-міністра у 2020 році він втратив значну частину апаратного впливу.
Колишній образ «ліберала та західника» повністю замінено на роль радикального «яструба» задля відповідності ********* курсу kремля.
У російській владі триває боротьба за прихильність путіна, де радикалізм є головним критерієм ефективності.
Його заяви часто абсурдні, але вони озвучують найрадикальніші сценарії, які kремль тестує на суспільстві.
31.05.2026 02:14 Відповісти
Мєдвєдєв замінив Жиріновського...При середньовічних монарших дворах саме для цього і тримали блазнів. Коли монарх не міг, напряму, висловить своє відношення до якогось факту, особи, чи події, він висловлював це через блазня... Щоб потім, в будь-який момент, можна було заявить: "А що ви ще від дурня хочете?" Про "пургу Пєскова", пам'ятаєш? А у випадку з Мєдвєдєвим можна ще й все списать і на його "алкоголізм"...
31.05.2026 03:11 Відповісти
