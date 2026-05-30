УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9006 відвідувачів онлайн
Новини Погрози Медведєва
1 821 12

Туск про погрози Медведєва: Членам НАТО слід почати серйозно ставитися до цих слів

Туск відреагував на погрози медведєва

Прем’єр Польщі Дональд Туск відреагував на чергові погрозливі заяви Дмитра Медведєва, наголосивши, що країнам Європейського Союзу варто уважніше ставитися до риторики та кроків представників російської влади.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Погрози Медведєва 

Зокрема, прем’єр-міністр Польщі прокоментував нову хвилю погроз з боку Медведєва. Приводом стали його слова після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац, коли він порадив європейцям готуватися до аналогічних інцидентів.

"Це буде відбуватися й надалі. Триває війна! І громадяни держав ЄС, як населення воюючих країн, не зможуть спати спокійно. Тож заткніть писок. Це поки що квіточки!" - у властивій йому манері лякав Медведєв. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв: "СВО" не припиниться, поки РФ не досягне своїх цілей в Україні"

Реакція Туска

"Вчора колишній президент Медведєв заявив, що спокійний сон громадян ЄС закінчився. Усім членам НАТО нарешті слід почати серйозно ставитися до цих фактів і слів", - наголосив польський прем'єр.

Як повідомлялося, на цьому тлі країни ЄС продовжують підтримувати Україну у протидії російській агресії та посилюють заходи безпеки на східному фланзі НАТО.

Також читайте: Медведєв про нові санкції США: Трамп - балакучий "миротворець", тепер переговори не потрібні

Автор: 

Медведєв Дмитро (1947) Румунія (1396) Туск Дональд (682)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Чуть не так. Европе всё дошло 5 лет назад, поэтому заводы перепрофилируют, кадры готовят, финансирование на почти триллион согласовали. Просто молча.
А тут вот поляк высказался. Вы думаете он самый умный и все остальные ничего не понимают?
Просто заводы строят, специалистов ищут и учат, Фольксваген в Испании БМП делать начал на заводах вместо машин. Ну да, молча.
показати весь коментар
30.05.2026 17:03 Відповісти
+2
До Дімона знову пухнаста білочка завітала.
показати весь коментар
30.05.2026 16:36 Відповісти
+2
Негайно консультації. Негайно занепокоєння. А стурбованість -це вже ескалація.
показати весь коментар
30.05.2026 16:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До Дімона знову пухнаста білочка завітала.
показати весь коментар
30.05.2026 16:36 Відповісти
Негайно консультації. Негайно занепокоєння. А стурбованість -це вже ескалація.
показати весь коментар
30.05.2026 16:42 Відповісти
І це правильний підхід. Не варто загравати ні з гопником, ні з буйним алкошизоїдом.
Кожен з них може ножичком полоснути, їм для цього і привід не потрібен.
показати весь коментар
30.05.2026 16:48 Відповісти
кому серьозно ставитись? рибкам гупі? Україна який рік вже стримує навалу? тож у Германії та інших є сподівання, що Польща подарує їм ще років зо п'ять на підготовку...
показати весь коментар
30.05.2026 16:49 Відповісти
Не пройшло і 5 років, і до Європи щось почало доходити
показати весь коментар
30.05.2026 16:50 Відповісти
Чуть не так. Европе всё дошло 5 лет назад, поэтому заводы перепрофилируют, кадры готовят, финансирование на почти триллион согласовали. Просто молча.
А тут вот поляк высказался. Вы думаете он самый умный и все остальные ничего не понимают?
Просто заводы строят, специалистов ищут и учат, Фольксваген в Испании БМП делать начал на заводах вместо машин. Ну да, молча.
показати весь коментар
30.05.2026 17:03 Відповісти
Параша должна быть уничтожена массированным превентивным термоядерным ударом.
Туск, если ты это поймёшь, то и остальным дурням будешь объяснять на понятном им языке.
показати весь коментар
30.05.2026 17:06 Відповісти
Яка ще така НАТА? Наташа? От по Румунії вдарили і ВСЕ НОРМ
показати весь коментар
30.05.2026 18:00 Відповісти
Медвед принял эстафету от Жириновского. Но вы все равно внимательно слушайте).
показати весь коментар
30.05.2026 18:03 Відповісти
розкажи це мадяру_фіцо_бабішу.
Хоча, не повірять.
показати весь коментар
30.05.2026 18:23 Відповісти
 
 