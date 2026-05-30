Туск про погрози Медведєва: Членам НАТО слід почати серйозно ставитися до цих слів

Прем’єр Польщі Дональд Туск відреагував на чергові погрозливі заяви Дмитра Медведєва, наголосивши, що країнам Європейського Союзу варто уважніше ставитися до риторики та кроків представників російської влади.

Погрози Медведєва

Зокрема, прем’єр-міністр Польщі прокоментував нову хвилю погроз з боку Медведєва. Приводом стали його слова після падіння російського дрона на житловий будинок у румунському місті Галац, коли він порадив європейцям готуватися до аналогічних інцидентів.

"Це буде відбуватися й надалі. Триває війна! І громадяни держав ЄС, як населення воюючих країн, не зможуть спати спокійно. Тож заткніть писок. Це поки що квіточки!" - у властивій йому манері лякав Медведєв.

Реакція Туска

"Вчора колишній президент Медведєв заявив, що спокійний сон громадян ЄС закінчився. Усім членам НАТО нарешті слід почати серйозно ставитися до цих фактів і слів", - наголосив польський прем'єр.

Як повідомлялося, на цьому тлі країни ЄС продовжують підтримувати Україну у протидії російській агресії та посилюють заходи безпеки на східному фланзі НАТО.

