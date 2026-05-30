Туск об угрозах Медведева: Членам НАТО следует начать серьезно относиться к этим словам

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на очередные угрожающие заявления Дмитрия Медведева, отметив, что странам Европейского Союза следует более внимательно относиться к риторике и действиям представителей российских властей.

Об этом он написал в соцсети X.

Угрозы Медведева

В частности, премьер-министр Польши прокомментировал новую волну угроз со стороны Медведева. Поводом стали его слова после падения российского дрона на жилой дом в румынском городе Галац, когда он посоветовал европейцам готовиться к аналогичным инцидентам.

"Это будет происходить и в дальнейшем. Война продолжается! И граждане стран ЕС, как и население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Так что заткнитесь. Это пока цветочки!" — в свойственной ему манере пугал Медведев.

Реакция Туска

"Вчера бывший президент Медведев заявил, что спокойный сон граждан ЕС закончился. Всем членам НАТО наконец следует начать серьезно относиться к этим фактам и словам", — подчеркнул польский премьер.

Как сообщалось, на этом фоне страны ЕС продолжают поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и усиливают меры безопасности на восточном фланге НАТО.

