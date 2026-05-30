Туск об угрозах Медведева: Членам НАТО следует начать серьезно относиться к этим словам

Туск отреагировал на угрозы Медведева

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на очередные угрожающие заявления Дмитрия Медведева, отметив, что странам Европейского Союза следует более внимательно относиться к риторике и действиям представителей российских властей.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Угрозы Медведева 

В частности, премьер-министр Польши прокомментировал новую волну угроз со стороны Медведева. Поводом стали его слова после падения российского дрона на жилой дом в румынском городе Галац, когда он посоветовал европейцам готовиться к аналогичным инцидентам.

"Это будет происходить и в дальнейшем. Война продолжается! И граждане стран ЕС, как и население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Так что заткнитесь. Это пока цветочки!" — в свойственной ему манере пугал Медведев. 

Реакция Туска

"Вчера бывший президент Медведев заявил, что спокойный сон граждан ЕС закончился. Всем членам НАТО наконец следует начать серьезно относиться к этим фактам и словам", — подчеркнул польский премьер.

Как сообщалось, на этом фоне страны ЕС продолжают поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и усиливают меры безопасности на восточном фланге НАТО.

Медведев Дмитрий (4075) Румыния (1291) Туск Дональд (890)
До Дімона знову пухнаста білочка завітала.
30.05.2026 16:36 Ответить
Негайно консультації. Негайно занепокоєння. А стурбованість -це вже ескалація.
30.05.2026 16:42 Ответить
Чуть не так. Европе всё дошло 5 лет назад, поэтому заводы перепрофилируют, кадры готовят, финансирование на почти триллион согласовали. Просто молча.
А тут вот поляк высказался. Вы думаете он самый умный и все остальные ничего не понимают?
Просто заводы строят, специалистов ищут и учат, Фольксваген в Испании БМП делать начал на заводах вместо машин. Ну да, молча.
30.05.2026 17:03 Ответить
У вас бы тоже было победное настроение после уничтожения целой Финляндии за один вечер.
І це правильний підхід. Не варто загравати ні з гопником, ні з буйним алкошизоїдом.
Кожен з них може ножичком полоснути, їм для цього і привід не потрібен.
кому серьозно ставитись? рибкам гупі? Україна який рік вже стримує навалу? тож у Германії та інших є сподівання, що Польща подарує їм ще років зо п'ять на підготовку...
Не пройшло і 5 років, і до Європи щось почало доходити
Параша должна быть уничтожена массированным превентивным термоядерным ударом.
Туск, если ты это поймёшь, то и остальным дурням будешь объяснять на понятном им языке.
Яка ще така НАТА? Наташа? От по Румунії вдарили і ВСЕ НОРМ
Медвед принял эстафету от Жириновского. Но вы все равно внимательно слушайте).
