РФ обвинила Украину в ударе по транспортному цеху ЗАЭС - Силы обороны Юга опровергли фейк

Российские оккупанты заявили о якобы нанесенном Силами обороны Украины ударе по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. Украинские военные назвали эти сообщения очередным фейком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили Силы обороны Юга Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Оккупанты заявили о повреждении транспорта

По версии российской стороны, в результате якобы украинского удара на территории ЗАЭС сгорели несколько автобусов и автомобилей "Газель".

В Силах обороны Юга подчеркнули, что эти обвинения являются безосновательными и не соответствуют действительности.

Украина не атакует ядерные объекты

Украинские военные подчеркнули, что Силы обороны не наносят удары по объектам атомной энергетики и не создают угроз ядерной безопасности.

"Силы обороны Украины не наносят удары по объектам атомной энергетики и не создают угроз ядерной безопасности. Украина, как ответственное государство, неукоснительно соблюдает нормы международного гуманитарного права и принципы ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте: Медведев угрожает ударами по АЭС Украины и стран НАТО из-за "атаки" на ЗАЭС: запугивает "новым Чернобылем"

Россию обвинили в дезинформации

В Силах обороны Юга отметили, что подобные заявления являются частью информационной кампании Кремля, направленной на дискредитацию Украины.

Военные напомнили, что именно незаконная оккупация Запорожской АЭС российскими войсками, милитаризация территории станции и ее использование в военных целях создают постоянные риски для ядерной и радиационной безопасности региона.

Также украинцев призвали доверять только официальным и проверенным источникам информации и критически относиться к сообщениям российской пропаганды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорожской АЭС произошел самый длительный сбой связи за время войны, - МАГАТЭ

Что предшествовало

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, оккупанты ранее обвинили ВСУ в атаке дроном машинного зала ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство просит российскую сторону предоставить доступ к машинному залу ЗАЭС после сообщений о якобы ударе беспилотника и повреждении здания. По его словам, если информация подтвердится, это станет первым подобным инцидентом на территории станции с апреля 2024 года.

А в Силах обороны Юга заявили, что российские обвинения в адрес Украины являются очередным фейком. Военные подчеркнули, что ВСУ не наносят удары по объектам атомной энергетики, а распространение таких заявлений назвали частью информационной кампании Кремля. Также там отметили, что Украина не имеет на вооружении дронов с характеристиками, о которых заявляет российская сторона.

Читайте также: Украина не наносила ударов по ЗАЭС, это информационная провокация РФ, - заявление Сил обороны Юга