4 923 42

Медведев угрожает ударами по АЭС Украины и стран НАТО из-за "атаки" на ЗАЭС: запугивает "новым Чернобылем"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с угрозами устроить ядерный Армагеддон после обвинений "Росатома" в якобы "ударе украинского дрона" по Запорожской АЭС. На этот раз он пугает "симметричными ударами" по атомным электростанциям Украины, а также стран НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление в мессенджере "MAX" цитируют российские СМИ. 

Угрозы россиянина

Поводом для очередных угроз стало вымышленное заявление главы "Росатома" Алексея Лихачева о якобы повреждении дроном машинного зала энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС.

Российский экс-президент сразу же подхватил этот фейк и начал угрожать масштабной катастрофой.

"Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. Ответом на такие действия может стать симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт", - написал в соцсетях Медведев.

Опровержение Сил обороны Украины

  • Между тем в Силах обороны Юга Украины оперативно опровергли фейки российской пропаганды. Военные подчеркнули, что версия, которую так отчаянно продвигает Кремль, не выдерживает никакой проверки фактами. 
  • Заявления оккупантов о якобы атаках ВСУ на объекты ЗАЭС являются исключительно попыткой дискредитировать Украину на международной арене и прикрыть собственные преступные действия на захваченной станции.
  • Украинские военные пояснили, что на вооружении ВСУ просто нет беспилотников с оптоволоконным управлением и таким дальним радиусом действия. Также у Сил обороны отсутствуют подобные дроны с кумулятивной боеголовкой весом 5-6 кг - а именно такой объем взрывчатки нужен для того, чтобы пробить отверстие в конструкциях, которое демонстрирует российская сторона.

Медведев Дмитрий НАТО россия Запорожская АЭС
Топ комментарии
Літруху накатив та став таким сміливим інтернет воїном.
31.05.2026 01:50 Ответить
Дайте ему селедки (с)
31.05.2026 01:51 Ответить
О, намалювався новий старий експерд з ядрьоної фізики. Після взяття літри Фінляндії таке буває
31.05.2026 02:03 Ответить
Приклад психічної поведінки у алкоЗалежної істоти з московії!!!
31.05.2026 07:57 Ответить
Скла битого йому в пащу!
31.05.2026 08:45 Ответить
ПОФІГ)))

Навпаки - Медведев це ІДЕАЛЬНИЙ наш агент - 5 раз Герой України.

Вожний його вираз можна перекладати і на цитати і потім ще 1000 років кидати в пику всім "любителям всего рускава"

А то я чув в 2015 в Італії що "не все так однозначно" "ну сделайте рускій государственнім і все будет хорошо" і тд.
31.05.2026 01:58 Ответить
алкодімон проговорився про тактичну ядерну зброю, яку спішно невідомо куди вивозили зі складів, до яких наближалась банда пригожина, який для цього і був інспірований, а потім заявили, що білорусь отримала ядерну зброю. все більше стає очевидним, що вже дуже руки у орків чешуться до тактичної ядерної зброї, для орків - це аналог гітлерівської Vergeltungswaffe - зброї відплати (оружие возмездия).
31.05.2026 02:04 Ответить
Сумніваюсь, якби не бафи язичеських говнобожків то з реальності просто стерло би кацапиків з ріжками та ніжками в перший же день.
31.05.2026 06:04 Ответить
Медведєв використовує агресивну риторику та погрози на адресу України саме для того, щоб підтвердити свою лояльність путіну та зберегти політичний вплив у Кремлі.
Після відставки з посади прем'єр-міністра у 2020 році він втратив значну частину апаратного впливу.
Колишній образ «ліберала та західника» повністю замінено на роль радикального «яструба» задля відповідності ********* курсу kремля.
У російській владі триває боротьба за прихильність путіна, де радикалізм є головним критерієм ефективності.
Його заяви часто абсурдні, але вони озвучують найрадикальніші сценарії, які kремль тестує на суспільстві.
31.05.2026 02:14 Ответить
Мєдвєдєв замінив Жиріновського...При середньовічних монарших дворах саме для цього і тримали блазнів. Коли монарх не міг, напряму, висловить своє відношення до якогось факту, особи, чи події, він висловлював це через блазня... Щоб потім, в будь-який момент, можна було заявить: "А що ви ще від дурня хочете?" Про "пургу Пєскова", пам'ятаєш? А у випадку з Мєдвєдєвим можна ще й все списать і на його "алкоголізм"...
31.05.2026 03:11 Ответить
какой там в сраку либерал-западник? Примитивная замена Жириновского, как правильно Яр сказал
31.05.2026 07:07 Ответить
Разница очень большая- Жириновский был гомосексуалист, а Медведев просто *******!
31.05.2026 08:25 Ответить
Дмітрій алкоголієвич, чому ви такого маленького зросту? 🤣🤣🤣
31.05.2026 02:29 Ответить
То вереск про удари по Києву,тепер це. Кацапи істерично блефують. Значить справи в них хренові.
31.05.2026 02:39 Ответить
Тільки Фінляндія в безпеці, допоки нирки не відмовили.
31.05.2026 02:41 Ответить
Совсем не просыхает, лучше следи за ударами по своей печени, а то будет скоро нокаут
31.05.2026 02:52 Ответить
Ядрєний кінь алкоапокаліпсіса стучить копитом
31.05.2026 03:02 Ответить
"Распятие девочки в трусиках" в Старобельску не допомогають?
31.05.2026 04:22 Ответить
Сперш прочитав як «распітіє «Девочки в трусиках»...
Ну усьо, реєструй алко-бренд, десь у третій країні. І починай ешелонами підривати економіку і печінки кациків. Тільки з стилем етикетки визначись.
Збут буде шалений (однозначно©).
31.05.2026 05:22 Ответить
У каzапів агонія від безсилля. Треба добивати гадину.
31.05.2026 05:21 Ответить
Так почніть! США--наймогутніша держава світу у плані мілітаризації.
31.05.2026 09:45 Ответить
Чорнобиль = це фейк КГБ, щоб списати шмурдяк від ВОЗ, яким мали обколоти населення на освоєних територіях.
31.05.2026 06:01 Ответить
У Дімона явні ознаки психічної хвороби.
31.05.2026 06:14 Ответить
delirium tremens
31.05.2026 07:06 Ответить
Ведмедик разбушувався...
31.05.2026 07:00 Ответить
********...
31.05.2026 07:15 Ответить
...панда недоношена.
31.05.2026 07:36 Ответить
А мені дімона сівухіна жалько, дуже жалько. Ні в психуку лягти, ні підлікуватись. Завжди треба тримати себе в тонусі унітаза злив якого забився від гімна і підгузників з відомої валізи. Завжди треба виходити з себе і фантанувати нечистотами, а життя ж одне і як звичайній маленькій істоті йому хочеться тиші, звернутися в позі ембріона на дні пляшки з сівухою настояною на гімні з валізи пуйла, і спати там не прокидаючись та бачити сон своїх заповітних мрій як він ховає ладімладімирча на рівні земного ядра, а сам стає президентом.
Діма алканович хворіє цим снов навіть.коли не спить.
Діма алканович хворіє цим снов навіть.коли не спить.
31.05.2026 07:13 Ответить
Треба нагадати Медведьову, що у радіусі можливого ураження українських дронів є такі собі Курська та Ростовська АЕС.
31.05.2026 07:14 Ответить
Ого ви з такої літери написали прізвище цього настояного клопа, що він може вмерти від вєлічія)
31.05.2026 07:16 Ответить
Та вже в радіусі 2000 км всі кацапські АЕС під прицілом, так що в цю гру можна грати і вдвох! Хай *******, гном недоношений, від цього ні холодно не жарко!
31.05.2026 08:50 Ответить
Істерика рашиських чортів ,чим тільки не лякали ,ну що ж в нас немає дипломатів що б відповіли цим варварам,що до цього недоноска як і його господаря то вони давно мали здохнути іншрї мови ці виродки не розуміють.
31.05.2026 07:24 Ответить
Два довбня керують лапотною ордою, якесь там півтораметрове ***** і його такий-же півтораметровий ******** Митька Ведмедев. Ці два ********, ***** і ведмедев мріють, що чим голосніше вони будуть кукурікати то їх будуть всі боятись. А виходить зовсім навпаки, чим голосніше ці два придурка кукурікають, тим більше з низ сміються.
31.05.2026 07:25 Ответить
Публічні виступи та дописи колишнього президента медведєва деградували до такого рівня непристойності, що породили багато конспіративних теорій, наприклад, що його публічне приниження є ціною за спроби здійснити ліберальні реформи. Однак The Insider знайшов набагато більш прозаїчне пояснення такої поведінки віце-голови Ради Безпеки. Виявляється, незважаючи на санкції, вино продовжують відправляти з італійських виноградників медведєва, причому дати доставки щоразу дивним чином співпадають з його скандальними публікаціями. Мабуть і зараз була чергова доставка....Тому і не дивує влучна і відверта реакція з Вашингтону від Келлога на останні погрози цього кремлівського знавця вина: ,,Я хочу попросити президента рф заспокоіти пана медведє

31.05.2026 08:15 Ответить
Це треба занести до книги рекордів Гіннеса, вперше білочка перемогла ведмедя
31.05.2026 08:34 Ответить
Ця купка ведмежого гівна мабуть коли пишить все це, витирає алкогольні шмарклі під носом і відчуває себе великим "Медведєм".
31.05.2026 08:36 Ответить
А це чмо взагалі просихає??? Таку діч несе, уявляю якщо воно було би презом сьогодні!!!
31.05.2026 09:00 Ответить
Наразі це ведмежатко виконує роль здохлого очільника лдпр жиріка. То я б до слів цього покидька не ставився вельми скептично.
31.05.2026 09:40 Ответить
Що би мэдэд не казав, а факт залишаеться фактом. Тiпо, якщо муйлуша стане на плечi медеду, то дотягнеться чмокнути пырдуковича у пупчик. Якщо ж мэдэд стане пынi на плечi, то полиже шлепера карамельку.
31.05.2026 09:12 Ответить
- Алкоголь вызывает Зависимось. Прием.
- Зависимость на связи. Прием.
31.05.2026 09:26 Ответить
"Нєту у вас мєтодов протів Кості Саприкіна!"(с)
Кацапня безчинствує; китай ось-ось на Тайвань нападе...
У ********* світі усіх отих гросі з оонами можна глибоко у дупу засунути; ніхто й не помітить!
31.05.2026 09:36 Ответить
 
 