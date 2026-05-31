Медведев угрожает ударами по АЭС Украины и стран НАТО из-за "атаки" на ЗАЭС: запугивает "новым Чернобылем"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с угрозами устроить ядерный Армагеддон после обвинений "Росатома" в якобы "ударе украинского дрона" по Запорожской АЭС. На этот раз он пугает "симметричными ударами" по атомным электростанциям Украины, а также стран НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление в мессенджере "MAX" цитируют российские СМИ.

Угрозы россиянина

Поводом для очередных угроз стало вымышленное заявление главы "Росатома" Алексея Лихачева о якобы повреждении дроном машинного зала энергоблока №6 оккупированной Запорожской АЭС.

Российский экс-президент сразу же подхватил этот фейк и начал угрожать масштабной катастрофой.

"Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. Ответом на такие действия может стать симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт", - написал в соцсетях Медведев.

Опровержение Сил обороны Украины

Между тем в Силах обороны Юга Украины оперативно опровергли фейки российской пропаганды. Военные подчеркнули, что версия, которую так отчаянно продвигает Кремль, не выдерживает никакой проверки фактами.

Заявления оккупантов о якобы атаках ВСУ на объекты ЗАЭС являются исключительно попыткой дискредитировать Украину на международной арене и прикрыть собственные преступные действия на захваченной станции.

Украинские военные пояснили, что на вооружении ВСУ просто нет беспилотников с оптоволоконным управлением и таким дальним радиусом действия. Также у Сил обороны отсутствуют подобные дроны с кумулятивной боеголовкой весом 5-6 кг - а именно такой объем взрывчатки нужен для того, чтобы пробить отверстие в конструкциях, которое демонстрирует российская сторона.

